Británie obvinila Rusko z tajného skladování smrtícího nervového plynu

Britský ministr zahraničí Boris Johnson v neděli prohlásil, že Rusko má tajné zásoby smrtícího nervového plynu použitého k otrávení bývalého ruského dvojitého agenta v Anglii a že zkoumá, jak se dá tento plyn využívat při atentátech.

Podle Británie Rusko využilo nervový plyn známý jako Novičok, vyvinutý za sovětské éry, k vraždě svého bývalého agenta Sergeje Skripala a jeho dcery, přičemž jde o první útočné použití takové zbraně na evropské půdě od druhé světové války. Rusko jakoukoli účast na Skripalově smrti odmítlo.

"Máme skutečně důkazy, že Rusko během posledních let nejenže zkoumalo využití nervových plynů pro možnost atentátu, ale také vyrábělo a skladovalo látku Novičok," uvedl Johnson pro BBC.

Rusko a Británie si v důsledku této kauzy vzájemně vypověděly 23 diplomatů a vztahy mezi oběma zeměmi klesly na úroveň studené války.

Do Británie by měli v pondělí dorazit zástupci světové Organizace pro kontrolu zákazu chemických zbraní, aby vyšetřili vzorky plynu použitého při útoku. Výsledek jejich zkoumání by měl být podle britského ministerstva zahraničí znám přibližně za dva týdny.

Ruský velvyslanec při Evropské unii Vladimir Čižov řekl BBC, že plyn mohl pocházet naopak z britských výzkumných laboratoří. Ruské velvyslanectví navíc vydalo včera zprávu, v němž za možného původce jedovaté látky označily čtyři evropské státy (kromě Británie šlo o Česko, Slovensko a Švédsko), případně USA.