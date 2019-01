„Loď HMS Mersey bude pomáhat zabránit migrantům, aby se vydávali na nebezpečnou cestu,“ uvedl britský ministr obrany Gavin Williamson. Plavidlo bude podle něj do Doverské úžiny převeleno od „běžných operací“, mezi které spadá dohled nad dodržováním mezinárodně schválených kvót rybářskými loděmi v britských vodách.

Vodní plochu mezi Velkou Británií a Francií, kterou od listopadu loňského roku překonalo již zhruba 240 migrantů, střežily doposud pohraničníci obou zemí. O zapojení armády požádal britský ministr vnitra Sajid Javid, podle kterého jde o dočasné opatření předím, než se do britských vod z oblasti Středozemního moře vrátí dvojice kutrů pobřežní stráže.

Defence Secretary Gavin Williamson has confirmed that @hms_mersey will deploy to the Dover Straits to assist the UK Border Force with migrant border crossings. pic.twitter.com/ghtKhLy8PR

„Mým hlavním cílem nadále zůstává ochrana hranice Spojeného království a zamezení ztrátám na životech v oblasti průlivu. Z tohoto důvodu vláda rozhodla o vyslání vojenského plavidla HMS Mersey, které nám se stávajícími snahami pomůže,“ uvedl Javid v prohlášení.

Britský ministr vnitra vzbudil podle agentury emoce poté, co ve středu vyslovil otázku, zda jsou ti, kteří se snaží nebezpečným způsobem v malých lodích úžinu překonat, „skutečnými uprchlíky“. Zároveň obhajoval svou snahu o důraznější odpověď Velké Británie tím, že počet pokusů a dosažení britského pobřeží od října prudce stoupl.

Home Secretary @sajidjavid has said that "genuine" migrants can claim asylum in other safe countries.



He also commended UK Border Force and Coast Guards while in Dover and says he wants to learn about what the 'government can do to help'. #migrants #Dover #UK pic.twitter.com/PdKc20Mfht