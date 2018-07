Británie postaví svůj první kosmodrom. Vznikne na odlehlém severu Skotska

Vize, které obsahovala dva roky stará řeč královny Alžběty II., se začínají naplňovat. Spojené království se hodlá v oblasti komerčního průzkumu vesmíru zbavit závislosti na zahraničí. První britský kosmodrom by měl vzniknout v odlehlém historickém hrabství Sutherland na řídce osídleném severu Skotska.

Možná podoba prvního britského kosmodromu, který má vyrůst na severu SkotskaFoto: Perfect Circle PV

Divoká bezlesá pobřežní hornatina protkaná sítí vodnatých řek, kterou jen zřídka naruší menší lidské sídlo nebo silnice. To by měla být scenerie pro první britský kosmodrom. Vesmírná agentura Spojeného království už vyčlenila 2,5 milionu liber (zhruba 73 milionů korun) na úvodní přípravy projektu. Cílem je, aby první start v novém zařízení proběhl už zkraje 20. let.

Stavbu kosmodromu na britském území umožnila až letošní změna zákonů. Dosud byly britské firmy, které potřebovaly do kosmu vyslat satelit, odkázány na služby třetích zemí, zejména USA, Austrálie a Ruska. Britové navíc nikdy neměli ambici vyslat do vesmíru vlastní lodě či živou posádku, a to se ani dneškem nemění.

„Mezinárodní vesmírný sektor roste a my chceme, aby byl náš region připraven sklízet jeho plody,“ přivítala pro BBC rozhodnutí kosmické agentury ředitelka firmy HIE Charlotte Wrightová, která bude přípravné práce zajišťovat. Bude jí pomáhat americký kolos Lockheed Martin, který do Skotska z Nového Zélandu stáhne svou raketu Electron. Britská vláda by chtěla do roku 2030 ukousnout desetinu ze světového vesmírného průmyslu.

Ministerstvo průmyslu už na program vyčlenilo 50 milionů liber (téměř 1,5 miliard korun). Část peněz je určena na výzkum „horizontálního startu“, tedy vypouštění raket ze vzduchu z upravených velkých letadel. O pionýrský horizontální start se hodlá pomocí přebudovaného Boeingu 747 pokusit společnost Virgin Orbit patřící podnikateli Richardu Bransonovi.

Plány na stavbu britského kosmodromu nejsou nové. Britská vláda už jeden takový pokus učinila na jaře 2014. Vytipovala šest vhodných lokalit, soutěž však nakonec skončila bez vítěze a odpovědnost byla přesunuta právě na Vesmírnou agenturu Spojeného království.