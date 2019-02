Britský zákaz, který by měl po schválení parlamentem vstoupit v platnost v pátek, znamená, že každý, kdo je členem Hizballáhu nebo vyzývá k jeho podpoře, může skončit až na deset let ve vězení.

Šíitskou skupinu již nyní považují za teroristickou organizaci kromě Izraele i Spojené státy, které minulý týden vyjádřily obavy z rostoucí role Hizballáhu v libanonské vládě. Poslanci za Hizballáh to následně označili za „porušení suverenity“.

Své rozhodnutí vysvětlila Británie tím, že organizace v rozporu s rezolucemi OSN pokračuje v hromadění zbraní. Jeho podpora syrského prezidenta Bašára Asada navíc prodloužila „konflikt a brutální a násilné represe režimu vůči syrskému lidu“.

Hizballáh podle agentury Reuters na britský krok bezprostředně nereagoval. Jeho věčný nepřítel Izrael však Javidovi poděkoval a vyslal naléhavou výzvu směrem k Evropské unii, aby se zachovala stejně.

„Všichni, kteří skutečně chtějí bojovat proti teroru, musí odmítnout falešný rozdíl mezi vojenskými a politickými křídly,“ napsal na twitteru izraelský ministr pro vnitřní bezpečnosti a strategické záležitosti Gilad Erdan.

Thank you to the UK and my friend @sajidjavid for deciding to designate all of #Hezbollah as a terrorist group. All who truly wish to combat terror must reject the fake distinction between "military" & "political" wings. Now is the time for the #EU to follow suit! @FedericaMog