Velká Británie a několik dalších západních zemí obvinilo Čínu z rozsáhlé kampaně kybernetických útoků v Evropě, Asii a ve Spojených státech amerických s cílem získat duševní vlastnictví a citlivé obchodní informace. Hackerská skupina známá jako APT10 pracovala ve prospěch čínské vlády. Informovala o tom bristká vláda.

Během rozsáhlé špionážní kampaně se podle serveru Independent nabourali čínští agenti do systému společností poskytujících zabezpečení počítačů. Zároveň šlo také o společnosti poskytující služby v oblasti informačních technologií pro vládní instituce a významné firmy.

Londýn i Washington tvrdí, že Čína těmito kroky porušuje bilaterální dohody z roku 2015 o potlačení hackerských útoků pro ekonomické účely. Britské Národní středisko kybernetické bezpečnosti (NCSC) zároveň hodnotí jako vysoce pravděpodobné, že APT10 udržuje trvalý vztah s čínským ministerstvem státní bezpečnosti a plní požadavky čínské vlády.

Neslučitelné se závazky

"Tato kampaň je jedním z nejvýznamnějších a nejrozšířenějších kybernetických útoků proti Velké Británii a spojencům, které jsme odhalili. Je zaměřená na obchodní tajemství a ekonomiky po celém světě,“ uvedl v prohlášení britský ministr zahraničí Jeremy Hunt.

Takový postup je rovněž podle Hunta neslučitelný se závazky zemí G20. Žádná členská země by neměla provozovat informační a komunikační technologie, to by totiž umožňovalo krádež duševního vlastnictví, včetně obchodních tajemství.