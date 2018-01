Británie vyvážela do Číny půl milionu tun odpadků ročně. S byznysem je ale konec

Velká Británie bude mít v následujích měsících zřejmě velké problémy se skladováním odpadu. Většinu ze svých odpadků totiž vyvážela do Číny, každý rok na 500 tisíc tun plastu. S tímto byznysem je ale konec. Čínská vláda v rámci modernizace průmyslu dovoz cizích odpadků na své území zakázala a smlouvy s Brity vypověděla.

„Je to pro nás obrovský problém. V odpadovém hospodářství se pro nás naprosto změnily pravidla hry. Spoléhali jsme na Čínu příliš dlouhou dobu. Vykupovali od nás 55 procent našeho papírového a 25 procent plastového odpadu,“ uvedl Simon Ellin z Britské recyklační asociace, která se zabývá prodejem většiny odpadu v zemi. Informoval o tom server BBC.

„Na britském trhu jednoduše nejsou firmy, které by tak velké množství odpadu dokázaly zpracovat,“ dodává.

„Krátkodobě to je velký problém, ale dlouhodobě se s tím vypořádáme. Potřebujeme lepší strategii na zpracování odpadu,“ říká Peter Fleming z britského ministerstva životního prostředí.

Podle britské firmy Recoup, která se zabývá zpracováním odpadu, zrušení kontraktu s Čínou povede k hromadění odpadu a k jeho spalování a skládkování na britském ostrově.

Existenci spaloven ale dlouhodobě odmítají nejrůznější ekologické skupiny. „Do této situace nás dostala vláda tím, že svá rozhodnutí neustále odkládala,“ uvedla Louise Edge z Greenpeace.

„Spalování pro nás není přijatelné, jelikož při něm vzniká vysoké množství uhlíku a další toxické látky a těžké kovy,“ argumentuje ekoložka.

„Pokud u nás vznikne více spaloven, vytvoří to trh na dalších 20 let, což ještě více podpoří produkci jednorázových plastů. To je to, co chceme nejméně,“ říká.

Vláda s firmami zatím jedná o zavedení speciální daně z plastů na jedno použití.