Británii ochromila bouře Emma: letiště v Glasgow je pod sněhem

Na jihozápad Anglie dorazila bouře Emma. Dálniční sítě po celé Británii nefungují. Nejhorší situace je ve Skotsku, kde policie doporučuje řidičům vůbec nevyjíždět. Na silnicích mezi Glasgow a Edinburghem musely stovky lidí v autech přečkat celou noc.

Letiště v Glasgow zůstane minimálně do pátku uzavřené. Komplikace a zpoždění hlásí také londýnská letiště Heathrow a Gatwick a irská letiště Cork a Kerry.

Podle meteorologů se situace v nejbližších dnech bude zlepšovat jen pomalu. Očekává se až 40 cm nového sněhu a vítr o rychlosti kolem 100 km v hodině. Třeskutá zima neustupuje ani v česku.

V Německu se potýkají s dopravními omezeními zejména spolkové země na severu. Ve spolkové zemi Šlesvicko-Holštýnsko zrušily školy kvůli sněhové kalamitě výuku. Vydatně sněžilo i na severu Itálie.

Bouře Emma na jihovýchodě Bavorska

Ve Francii sníh zaskočil především obyvatele jižní části země. V ubytovnách v okolí Montpellieru muselo vyhledat nocleh přes 1500 bezdomovců.

Paříž požádala řidiče, kteří do francouzské metropole pouze dojíždí, aby nechali své vozy doma a použili hromadnou dopravu. Provoz omezují letiště v jihofrancouzských městech Montpellier a Biarritz.

Mrazivé počasí má také první oběti. Ve čtvrtek vylovili záchranáři nad ránem ze zamrzlého jezera u Londýna mrtvolu šedesátiletého muže. V lese u švédského města Sävsjö se ztratila a zahynula pětatřicetiletá Afričanka.

