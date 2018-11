Vážný dopad dohody o brexitu: Británii opouštějí statisíce ekonomických migrantů

Byl to takový zlomový okamžik připomínající let. Z Letiště Václava Havla na letiště Lecha Walesy, vlastně polského Havla, jenž byl stejně jako český prezident symbolem boje proti komunismu. Tuto cestu včera absolvovali čeští fotbalisté: z Prahy až do Gdaňsku, k Baltskému moři, kde se dnes v přípravném utkání postaví domácímu Polsku.