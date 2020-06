Dne 10. června 1990 došlo k jedné z nejpozoruhodnějších a nejkurióznějších nehod v dějinách letectví. Velké dopravní letadlo British Airways ztratilo krátce po vzletu nesprávně upevněný panel čelního skla, což doslova vyrvalo kapitána letounu z kokpitu a přišpendlilo jej to ke kabině zvenčí. Druhému pilotovi se přesto podařilo přistát. Při nehodě nikdo nezemřel.

Autentické záběry letounu British Airways číslo 5390 po nouzovém přistání v Southamptonu | Foto: Repro Youtube, Aviation Accident Clips, British Airways Flight 5390 - Landing Animation

Ráno 10. června 1990 nastoupilo na palubu letu 5390 z britského Birminghamu do španělské Malagy 81 cestujících a šest členů posádky včetně dvou pilotů, dvaačtyřicetiletého kapitána letadla Tima Lancastera a devětatřicetiletého prvního důstojníka Alistaira Atchinsona. Vzlet v 8:20 místního času proběhl standardně, všechno se zdálo normální. Když letadlo vystoupalo do výšky přes pět tisíc metrů, začaly letušky roznášet pití. Piloti se chystali dát si snídani. Oba si odepjali bezpečnostní ramenní popruhy, kapitán si rozepnul i břišní pás. Do kokpitu zamířil steward Nigel Ogden, aby je obsloužil. Pak se stalo něco neuvěřitelného.