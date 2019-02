Devatenáctiletá Britka Shamima Begumová, která před čtyřmi lety utekla do Sýrie, kde se připojila k teroristické organizaci Islámský stát (IS), přivedla na svět dítě. Syn se jí narodil v uprchlickém táboře na severovýchodě Sýrie, píší britská média. Dívky nadále usiluje o svůj návrat do rodné země, tamní úřady v ní však vidí bezpečnostní hrozbu.

Begumová utekla do Sýrie jako patnáctiletá společně se svými dvěma spolužačkami – Amirou Abaseovou a Kadizou Sultanaovou. Všechny tři dívky odletěly 17. února 2015 z londýnského letiště Gatwick do Turecka, aby následně překročily syrské státní hranice a přidaly se k Islámskému státu. A to poté, co svým rodičům řekly, že jdou na celodenní výlet.