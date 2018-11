Britové budou do EU cestovat bez víza, navrhl Brusel. Klade si ale podmínku

Evropská komise (EK) navrhuje po brexitu pro britské občany bezvízové cestování do unijních zemí. Podmínkou je, aby se Británie zachovala stejně v případě občanů EU při jejich cestách do Spojeného království. Po úterním jednání Komise to novinářům oznámil její první místopředseda Frans Timmermans.

„Nejdůležitější informací je: Zachováme se k vám stejně, jako vy k nám. A bezvízové cestování by bylo pro všechny nejlepší a nejjednodušší,“ citoval místopředsedu Evropské komise Franse Timmermanse deník The Guardian. Podle britského listu by navržený bezvízový styk umožnil občanům Spojeného království cestovat do schengenského prostoru a některých dalších států nejdéle na devadesát dní. Kromě 22 zemí schengenského prostoru a čtyř asociovaných států, tedy Islandu, Lichtenštejnska, Norska a Švýcarska, se návrh mimo jiné týká i Bulharska, Chorvatska, Kypru či Rumunska. ČTĚTE TAKÉ: Vyjednávání o brexitu končí. Smlouva může být do dvou dnů, tvrdí britská vláda V případě, že by jednání o „rozvodové dohodě“ ztroskotala a Británie by z unie 29. března 2019 odešla takzvaným „tvrdým“ brexitem, mělo by toto bezvízové cestování platit už od následujícího dne – tedy 30. března 2019. V opačném případě by režim začal platit po konci přechodného období, které by mělo trvat do 31. prosince 2020. O návrhu budou nyní jednat členské země bloku i Evropský parlament. Komise by celou věc ráda uzavřela co nejdříve, nejlépe ještě před 30. březnem příštího roku. Intenzivní jednání skončila Zpravodajský server BBC přitom dnes s odvoláním na britské vládní zdroje uvedl, že intenzivní jednání o brexitu jsou u konce a definitivní dohody o odchodu Británie z EU může být dosaženo v následujících 48 hodinách. Podle britských médií byla noční jednání diplomatů, která skončila až krátce před třetí hodinou ráno, „velmi pozitivní s optimismem na obou stranách“. Smlouvu by tak představitelé obou stran mohli podepsat na listopadovém summitu ostrovní země s EU. Finální summit o brexitu je pak naplánován na 13. a 14. prosince, upozornil britský list The Guardian. Podle Timmermanse bude brexit, ať již s dohodou či bez ní, znamenat zmatky. „Naší povinností je zajistit, aby byly škody co nejmenší,“ ujistil novináře na tiskové konferenci. ČTĚTE TAKÉ: Britové by v dalším referendu odchod z EU odmítli, ukázal průzkum

