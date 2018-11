Britové by v dalším referendu odchod z EU odmítli, ukázal průzkum

V případě konání dalšího referenda by více než polovina Britů hlasovala pro setrvání v Evropské unii. S odkazem na pondělní průzkum o tom informoval britský server Express. Premiérka Theresa Mayová však jakékoliv další hlasování odmítá.

Z průzkumu vyplynulo, že Britové by raději zůstali v EU, pokud by měl nastat brexit bez dohody. Pro setrvání v EU se vyslovilo 53,5 procenta Britů, proti by bylo 46,5 procenta dotazovaných.

Podle serveru Express tyto výsledky ještě více podpoří odpůrce brexitu a může být zároveň důvodem k uspořádání druhého referenda alespoň o podmínkách odchodu Británie z EU. Britové se v dosud jediném referendu v roce 2016 vyslovili pro odchod z unie. Pro odchod tehdy hlasovalo 51,9 procenta voličů, což bylo přibližně 17,4 milionu lidí.

Konečné rozhodnutí

Zastánci brexitu uvádějí, že již předchůdce Mayové David Cameron během kampaně před hlasováním říkal, že rozhodnutí bude konečné a nepůjde ho nijak zvrátit.

Proto by premiérka podle nich měla pokračovat v usilovném hledání dohody se zástupci Evropské unie. Podle druhého tábora ale vize Mayové ohledně brexitu nebyly součástí tehdejšího hlasování v roce 2016 a veřejnost by tak měla dostat ještě jednu možnost hlasovat teď, když už jsou známé podmínky odchodu z EU.

Přes 47 procent dotazujících v průzkumu rovněž uvedlo, že by Theresa Mayová měla nalézt s Evropskou unií nějaký kompromis. Voliči Theresy Mayové, tj. konzervativci, jsou však podle průzkumu především pro brexit bez dohody, 48 procent z nich je pro takzvaný tvrdý brexit, pokud by mělo dojít ke kompromisu nevýhodnému pro Británii a kolem 60 procent z jejích voličů by dokonce z unie odešlo ihned bez dohody, než aby bylo setrvání v EU nadále prodlužováno.

Průzkum, který prováděla společnost Hanbury Strategy, tak ilustruje dilema, kterému musí Theresa Mayová čelit. Její vlastní voliči mají mnohem radikálnější postoje než ostatní. Musí se proto snažit udržet si jádro svých příznivců a zároveň najít řešení přijatelné pro všechny.

Jednání na dobré cestě

Jednání o dohodě mezi Velkou Británií a Evropskou unií jsou však podle ministra pro brexit Dominica Raaba na dobré cestě. „Jsem přesvědčený, že můžeme dohody dosáhnout a stejně tak si myslím, že tak musíme učinit do konce listopadu,“ řekl. „Máme všechny důvody se domnívat, že to zvládneme. Na obou stranách je dobrá vůle.“

Optimistický postoj zaujímá i premiérka Mayová. „Z toho co, jsem si vyslechla od ostatních lídrů u jednacího stolu od chvíle, kdy jsem do Bruselu dorazila, je cítit, že všichni věří v dosažení dohody,“ prohlásila po jednání v Bruselu. Nedořešená však stále zůstává otázka režimu na hranici mezi Irskem a britským Severním Irskem.