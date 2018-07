Britové nalezli lahvičku s novičokem. Byla v domě jedné z obětí

Britská protiteroristická jednotka v pátek oznámila, že pravděpodobně nalezla lahvičku s nervově paralytickou látkou novičok, která otrávila před dvěma týdny pár v Amesbury. Jedna z obětí ji měla ve svém domě. Informovala o tom agentura Reuters.

„Ve středu 11. července byla při prohlídce domu Charlieho Rowleye v Amesbury nalezena malá lahvička,“ uvedla ve svém prohlášení britská policie. „Vědci nám nyní potvrdili, že látka v lahvičce je novičok,“ dodala. Jak se nádobka do domu dostala, vyšetřovatelé zatím nevědí.

Zatímco Rowley v úterý nabyl v nemocnici vědomí, jeho partnerka Dawn Sturgessová v neděli na následky otravy zemřela. Stav muže zůstává i nadále kritický. Nyní je však již stabilizovaný.

Rowleyho se Sturgessovou našli poslední červnový den v domě nacházejícím se na ulici Muggleton Road ve městě Amesbury v hrabství Wiltshire. Záchranku přivolal do domu Rowley, a to dokonce dvakrát. Nejdřív ke Sturgessové, která zkolabovala už v sobotu ráno, a později sám kvůli sobě, když začal cítit, že upadá do bezvědomí.

Amesbury se nachází jen osm kilometrů od Salisbury, kde byl začátkem března otráven Skripal a jeho dcera. V jejich případě britští vyšetřovatelé hovoří o atentátu a obviňují z něj Rusy. Co se týče Rowleye a Sturgessové, hovoří spíše o tom, že se dvojice otrávila náhodou. Šéfka anglického Státního zdravotního ústavu Sally Daviesová proto doporučila občanům v této oblasti, aby si přeprali oblečení a vyčistili důkladně i další vnější věci (boty, batohy a podobně) předtím, než je znovu použijí.