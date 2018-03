Britové po útoku nervovým plynem povolali do Salisbury 180 vojáků

Do britského Salisbury bylo v pátek povoláno více než 180 příslušníků armády. Podle BBC mají vojáci Scotland Yardu pomoci s vyšetřováním útoku na bývalého dvojitého agenta Sergeje Skripala, který byl v neděli otráven "neobvyklým nervovým plynem".

Mezi vojáky jsou příslušníci námořní pěchoty i specialisté na biologické, radiologické a nukleární zbraně, napsala BBC. O zapojení těchto jednotek armádu požádala protiteroristická divize Scotland Yardu SO15, která vede probíhající vyšetřování útoku, po němž Sergej Skripal i jeho dcera Julija v neděli 4. března zkolabovali.

Britská ministryně vnitra Amber Ruddová tento týden potvrdila, že dvojice byla otrávena nervově paralytickým plynem. Vyloučila však, že by šlo o sarin či VX. Odborníci oslovení britským listem The Guardian upozornili na skutečnost, že plyn musel být vytvořen v laboratoři.

Ruddová zároveň uvedla, že Skripal i jeho dcera Julija zůstávají v péči lékařů. „Stav těchto dvou lidí, kteří byli terčem hrozného útoku, je stále velmi vážný,“ citovala ministryni agentura Reuters.

Ačkoli se v souvislosti s útokem spekuluje o zapojení Ruska, britská vláda mu zatím útok nepřipsala. Přímé zapojení Kremlu navíc vyloučili někteří politologové. „Podle mě by do toho mohl být zapojený někdo jiný. Skripal vyzradil Západu mnoho ruských agentů, takže je možné, že jde o odplatu některého z nich. Použití nervového plynu ale ukazuje na to, že se jedná o profesionála,“ myslí si Mark Edele z Melbournské univerzity.

Bývalý důstojník GRU a agent MI6 Skripal byl v roce 2006 za špionáž odsouzen k třinácti rokům vězení. O čtyři roky později byl však v rámci americko-ruské výměny špionů propuštěn.

Po svém zatčení, ke kterému došlo v prosinci 2004, Skripal přiznal, že byl v roce 1995 naverbován britskými tajnými službami. Za informace o ruských agentech působících v Evropě dostal více než sto tisíc dolarů.