Britové zveřejnili totožnost otráveného páru, vláda svolala krizový štáb

Dvojici britských občanů, otrávených dnes ráno neznámou látkou, tvoří údajně pětačtyřicetiletý Charlie Rowley a čtyřiačtyřicetiletá Dawn Sturgessová. Oba jsou zatím nadále v kritickém stavu. Britská vláda svolala kvůli této události vládní krizový štáb Cobra. Informuje o tom BBC.

Rowleyho se Sturgessovou našli v sobotu v domě nacházejícím se na ulici Muggleton Road ve městě Amesbury v hrabství Wiltshire. Záchranku přivolal do domu Rowley, a to dokonce dvakrát. Nejdřív ke Sturgessové, která zkolabovala už v sobotu ráno, a později sám kvůli sobě, když začal cítit, že upadá do bezvědomí.

Jak okamžitě upozornila média, Amesbury se nachází přibližně jen osm kilometrů od Salisbury, kde byl začátkem března letošního roku otráven bývalý dvojitý rusko-britský agent Sergej Skripal spolu se svou dcerou Julií.

Podle britské armádní laboratoře v Porton Down, určené ke zkoumání chemických zbraní, vyvolal otravu Skripalových nervový plyn novičok. Táž laboratoř nyní prověřuje i látku, která pravděpodobně otrávila Rowleyho a Sturgessovou.

Britská vláda svolala v návaznosti na události v Amesbury svůj krizový štáb a vyhlásila mimořádný stav. Podle jejího prohlášení je třeba přistupovat k tomuto případu s nejvyšší vážností. Další zasedání se podle BBC uskuteční ještě ve středu večer.

Policie ve Wiltshire zatím uvedla, že zvažuje všechny možné příčiny otravy obou britských občanů. Podle médií se spekulovalo například o možnosti, že dvojice užívala drogy. Spáchání trestného činu se zatím neprokázalo, policejní síly ale i přesto uzavřely pro veřejnost řadu míst, o nichž bylo známo, že je pár navštěvoval.

Podle wiltshirské policie mají nyní občané Amesbury i Salisbury počítat se zvýšeným počtem policejních hlídek. "Podle původních předpokladů oba pacienti onemocněli v důsledku užití heroinu nebo cracku z kontaminované várky, v současnosti jsou ale oba hospitalizováni s podezřením na to, že byli vystaveni působení neznámé látky," uvedla policie ve svém prohlášení.