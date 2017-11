Britská královna Alžběta II. a princ Philip oslaví zítra platinovou svatbu

Britský královský pár oslaví v pondělí 70. výročí své svatby. Buckinghamský palác vydal při té příležitosti nový fotografický portrét obou manželů, tedy královny Alžběty II. a prince Philipa. Jde o první platinovou svatbu v královské rodině v britských dějinách.

Nový snímek, který pořídil britský fotograf Matt Holyoak začátkem listopadu v bílém salonu windsorského zámku, zachycuje královnu v téže róbě, jakou si vzala před deseti lety na bohoslužbu k výročí diamantové svatby. Outfit navíc doplňuje v stejná zlatá brož ve tvaru skarabea s rubínem a diamantem, kterou královna dostala od Philipa v roce 1966. Informuje o tom agentura Reuters.

Pár se dal vyfotografovat před portréty krále Jiřího III. a královny Šarloty, kteří spolu žili 57 let, což byl rekord, který překonali právě až Alžběta s Philipem.

Oslava platinové svatby se má odehrát v soukromí, bez plánovaných veřejných akcí. Královská rodina se prý jen sejde k večeři na zámku Windsor.

Alžběta a Philip se poprvé setkali v roce 1934 na svatbě jeho bratrance. Vzali se ve Westminsterském opatství 20. listopadu 1947, kdy bylo Alžbětě 21 let a Philipovi o pět let víc. O šest let později usedla Alžběta na trůn.

"Celé ty roky byl, jednoduše řečeno, mou silou a oporou," pochválila královna svého chotě při zlatém výročí v roce 1997.

Princ Philip zase zdůvodňoval jejich dlouholeté úspěšné manželství tím, že "královna je obdařena neobvykle velkou dávkou tolerance".

Královský pár má čtyři děti, osm vnoučat a pět pravnoučat.