Návštěvníci v Great North Museum: Hancock v Newcastlu v severovýchodní Anglii často ani nepoznali, že mumifikovaná žena jménem Irtyru je skutečná osoba. Manažer muzea Adam Goldwater si myslí, že když ji vystaví a pojmenuje citlivějším způsobem, a projeví ji tak více respektu a úcty, budou o ní návštěvníci přemýšlet jinak. Přeje si, aby o mumiích přemítali jako o člověku, který měl za svého života své vlastní představy o tom, jak by se s jeho ostatky mělo po smrti zacházet.

Označení "mumie" dělají podle něj z lidí kuriozity či pouhé exempláře. Sbírky chce manažer muzea uspořádat tak, aby uctivým způsobem sdílely informace z perspektivy původní komunity, ze které byly před dávnými roky odebrané.

Nadpřirozená monstra

I ve filmech, které vyprávějí o legendách o prokletí mumií, podle asistentky správce archeologie v Great North Museum: Hancock Jo Andersonové, kterou citovala americká CNN, režiséři pojímají mumifikované osoby jako nadpřirozená monstra, což podkopává jejich lidskost. Změnu označení zavedla ve svém muzeu už v roce 2021.

Jsou to osoby a mají jména

Správce oddělení pro Egypt a Súdán v londýnském Britském muzeu, Daniel Antoine, navrhl změnit terminologii podle toho, v jaké míře jsou lidské ostatky zachované. „Máme přírodní mumie z předdynastického Egypta, takže je budeme označovat jako přírodní mumie, protože nebyly mumifikovány umělě,“ vysvětlil. Britské muzeum na rozdíl od ostatních pojem „mumie“ nutně nezakazuje. U ostatků však vždy uvádějí jméno osoby, aby si návštěvníci uvědomili, že mumifikovaná osoba kdysi žila. Místo zkrácených slova „mumie“ používají také označení jako "mumifikované osoby" či "ostatky".

Naproti tomu Skotské národní muzeum v Edinburghu výraz „mumie“ používá jen jako přídavné jméno pro různé předměty, třeba „obvaz mumie“. Jinak štítky v tomto znění z exponátů odstranilo. Místo označení „mumie“ zde začali ostatky pojmenovávat jako „mumifikované osoby“, nebo uvádějí přímo jména vystavených jednotlivců. Pokud jméno neznají, používají označení mumifikovaný chlapec, dívka, muž či žena. Obecně tak britská muzea chtějí upozornit na to, že by návštěvníci expozicí, ale také filmoví nadšenci a konzumenti populární kultury, měli „mumie“ vnímat více pietně, jako ostatky dříve žijících lidí.

Temná minulost

„Stejně jako v mnoha jiných muzeích byly důležité aspekty našich sbírek a způsob jejich vystavování formovány imperiálním a koloniálním myšlením a jednáním, které vycházelo z rasového a rasistického chápání světa,“ informovalo skotské muzeum a dodalo, že právě provádějí změny v expozicích, aby se vyvarovali historickým předsudkům, které se vážou ke koloniální minulosti. Bude se například měnit panel u mumifikovaného muže, který dříve popisoval, jak se dědictví starověkého Egypta formovalo na základě představ západních kolonizátorů. Mnoho mumií taky bylo dopraveno do Británie v imperiálních dobách, kdy bylo trendem je rozbalovat.

Proces změny označení má i své kritiky. „Když se muzea oddělují od populární kultury, dávají najevo pohrdání tím, jak všichni rozumíme slovům, významům a historii,“ řekl autor knihy Imperial Legacies: The British Empire Around The World Jeremy Black a doplnil, že by bylo lepší se zaměřit na pomoc při vytváření prostředí, které ostatní povzbudí k návštěvě muzeí než podbízet se menšině.

Britský deník Daily Mail píše, že termín „mumie“ se k označení mumifikovaných lidských ostatků používá od roku 1651. Pochází ze arabského slova „múmíja“, což by mělo v překladu znamenat „bitumen“ neboli „živice“, a to odkazuje na balzamující látku.

Egypt, ale také Čína či Japonsko

Obecně slovo „mumie“ poukazuje na mrtvé tělo člověka nebo zvířete, které bylo buď ošetřeno balzamováním nebo přirozeným způsobem, například mrazem nebo vysušením pískem. Chemickým procesem při balzamování se dosahovalo podobného výsledku. Zvykem balzamování proslul zejména Starověký Egypt, kde při posmrtných procesech vyjímali Egypťané z těla orgány a mumii pokrývali natronem. Pak bylo tělo omyto aromatickými látkami a zabaleno do několika vrstev plátěné bandáže. Takto ošetřené mumie byly nalezeny také v Číně, Japonsku nebo v Jižní Americe.