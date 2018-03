Britská policie stále nezná látku, po které ruský špion upadl do kómatu

/VIDEO/ Šestašedesátiletý Sergej Skripal byl v neděli v podvečer nalezen v bezvědomí na lavičce v nákupním centru v britském městě Salisbury. Spolu s ním se nacházela v kritickém stavu i jeho dcera Julia. Po působení neznámé látky oba skončili v komatu na jednotce intenzivní péče. Skripal byl v 90. letech naverbován britskou tajnou službou MI6. V Rusku ho odhalili a odsoudili pro špionáž. Roku 2010 se v rámci výměny agentů dostal do Velké Británie.

Obsah látky, s níž přišla dvojice do kontaktu, se britské policii zatím nepodařilo zjistit. Deník The Guardian spekuluje o fentanylu, což je velice silný opiát, podávaný pacientům, kteří trpí bolestivými nádorovými onemocněními.

Zdravotní obtíže měli i dva policisté a záchranář, kteří byli k incidentu přivoláni. Policisté už byli z nemocnice propuštěni, záchranář je stále na pozorování.

Sergej Skripal, bývalý ruský špion naverbovaný britskou tajnou službou MI6

Podle aktuálních informací byl Skripal s dcerou Julií (stáří asi 30 let) v neděli ve městě Salisbury na obědě v italské restauraci Zizzi. Na odchodu je zaznamenala bezpečnostní kamera. Ani jeden nevykazoval známky nevolnosti. Špatně se jim udělalo teprve v parku a chvíli nato v nákupním centru upadli do bezvědomí.

„V neděli okolo 16:15 jsme obdrželi volání od občana, který měl strach o zdraví jednoho páru,“ stojí v hlášení witshirského policejního okrsku. „Muž a žena leželi v bezvědomí na lavičce v nákupním centru The Maltings. Zasahovali policisté, záchranáři i hasiči. Ani jeden z postižených neměl žádná viditelná poranění.“

V pondělí policisté kvůli incidentu uzavřeli několik míst v centru Salisbury, včetně restaurace, části nákupního střediska a blízké pivnice. Pro veřejnost je uzavřena i pohotovost místní nemocnice, kde Sergej Skripal a jeho společnice skončili. Na zmíněných místech zasahovali dekontaminační týmy v přetlakových oblecích.

Pátrání teprve začíná, byl vyhlášen „major incident“, tedy stupeň, který se používá při hromadných neštěstích či teroristickém útoku.

„Žádáme veřejnost o spolupráci při vyšetřování,“ vzkazuje veřejnosti britská policie. „Celou věc bereme velmi vážně, chceme však obyvatele Salisbury uklidnit, že v současnosti jim podle našich informací nehrozí další nebezpečí.“

Bývalého plukovníka ruské vojenské rozvědky Skripala odsoudil ruský soud v roce 2006 ke třinácti letům vězení za špionáž ve prospěch Velké Británie. Podle obžaloby měl v devadesátých letech za odměnu 100 000 dolarů poskytovat informace o ruských rozvědčících působících v Evropě. Roku 2010 ho Moskva spolu s dalšími třemi osobami vyměnila za 10 ruských špiónů zadržených v USA.

Podle listu The Daily Telegraph se Skripal nedávno obrátil na britskou policii s tím, že mu údajně hrozí smrt. V posledních dvou letech zemřel při autonehodě jeho syn a starší bratr. Tentýž osud potkal před šesti lety i jeho manželku.

Salisbury - místo činu

Britský ministr zahraničí Boris Johnson odmítl z nedělního útoku neznámou látkou přímo obvinit ruskou stranu. Prohlásil však, že pokud se ukáže, že podezření bylo opodstatněné, přijme britská vláda veškerá opatření, která považuje za nezbytná k ochraně života lidí v této zemi a jejich svobod.

Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov považuje událost v Salisbury za nešťastnou. „Je to tragédie, my ale nemáme žádné informace, které by vedly k objasnění této situace,“ uvedl pro stanici BBC.