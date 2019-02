„Už nejsem tou hloupou školačkou, která před čtyřmi lety utekla z Londýna. A ničeho nelituju,“ začíná své vyprávění pro britský list The Times devatenáctiletá Shamima Begumová, která našla dočasný domov v utečeneckém táboře na severovýchodě Sýrie.

Do něj se uchýlila poté, co ve vesnici Baghúz, jedné z posledních bašt Islámského státu (IS) v zemi, propukly boje.

Begumová utekla do Sýrie jako patnáctiletá společně se svými dvěma spolužačkami – Amirou Abaseovou a Kadizou Sultanaovou. Všechny tři dívky odletěly 17. února 2015 z londýnského letiště Gatwick do Turecka, aby následně překročily syrské státní hranice a přidaly se k Islámskému státu. A to poté, co svým rodičům řekly, že jdou na celodenní výlet. Nyní je pravděpodobně naživu již jen Shamima.

Normální život mezi islamisty

Ta byla krátce po svém příchodu do Sýrie v souladu se svým přáním provdána za „anglicky mluvícího bojovníka ve věku 20 až 25 let“ – o osm let staršího Nizozemce, který přestoupil k islámu a bojoval za chalífát. V následujících letech přivedla na svět dvě děti, obě ale po několika měsících zemřely.

Navzdory tomu však mezi islamisty žila „normální život“, přičemž ji nijak nešokovalo ani to, když byla v Rakce svědkem toho, jak bojovníci do popelnic vyhazují useknuté hlavy svých protivníků. „Byl to nepřítel islámu. Myslela jsem na to, co by udělal muslimce, kdyby měl příležitost,“ vysvětluje Begumová.

Nezasloužené vítězství chálifátu

Zároveň však uvedla, že později byla na území kontrolovaném islamisty svědkyní „útlaku nevinných lidí“ a proto věří, že si hnutí „nezaslouží zvítězit“. „Doba chalífátu je u konce. Bylo tam tolik útlaku a korupce, že by jeho vítězství nebylo zasloužené,“ zdůrazňuje Begumová.

V Sýrii by přesto zůstala i nadále, momentálně je však v devátém měsíci těhotenství a podle svých vlastních slov se bojí, že za daných podmínek by mohla o dítě přijít. „To je skutečný důvod, proč se chci vrátit do Británie. Vím, že tam bude o mé dítě postaráno,“ uzavírá devatenáctiletá muslimka, která údajně pro to, aby se mohla „vrátit domů a žít tam se svým dítětem klidný život“ udělá cokoli.

Nesnadný návrat domů

Její návrat do rodné země však pravděpodobně nebude snadný. Nejen případ Begumové, ale i dalších „nevěst bojovníků Islámského státu“ totiž vyvolává na Západě pozdvižení.

Před jejich návratem domů varují i bezpečnostní složky, které se domnívají, že tyto ženy byly výrazně ovlivněny Islámským státem a jako takové představují značné bezpečnostní riziko. Britská média pak upozorňují i na rozpory ve výpovědích Begumové.