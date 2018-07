Britská veřejnost chce poslední slovo. Žádá referendum o podmínkách brexitu

Britové, kteří požadují referendum o podmínkách brexitu jsou v převaze na těmi, kteří ho odmítají. Vyplývá to z průzkumu společnost YouGov. Podle něj chce o konečné podobě brexitu hlasovat 42 procent Britů a 40 je proti, přičemž zbytek uvedl, že neví. Hrozí totiž, že ostrovní země opustí EU bez řádné dohody, což by ji mohlo značně poškodit.

V Británii nyní sílí iniciativa nazvaná „Final Say“ (poslední slovo), aby se lidé mohli k podmínkám brexitu vyjádřit. Je to logické, neboť o brexitu bylo rovněž rozhodnuto v referendu. Jednání o brexitu totiž v poslední době vyvolalo novou vážnou politickou krizi, při které odstoupilo několik ministrů, včetně ministra zahraničí Borise Johnsona.

Výzkumníci z YouGov průzkum provedli mezi 1653 Brity napříč celou zemí. Referendum o podmínkách brexitu požaduje 58 procent voličů labouristů, 67 voličů liberálních demokratů a 21 procent příznivců konzervativní strany. Informovala o tom agentura Reuters.

Dnes by volili jinak

V referendu o brexitu 23. června 2016 se pro něj vyslovilo 51,9 procenta Britů, tedy 51,9 milionu lidí, proti bylo 48,1 procenta Britů, tedy 16,1 milionu lidí. Dnes by však ostrované volili jinak. Kdyby se referendum konalo nyní, podle YouGov by 45 procent volilo zůstat v EU, zatímco 42 by volilo odchod. Čtyři procenta lidí by volit nešla a devět procent neví.

Hlasování bylo tehdy opředeno mnoha mýty a dezinformacemi. Nyní je prý veřejnost lépe informována, prohlašují zastánci referenda o podmínkách brexitu.

Britské vládě na opuštění EU už mnoho času nezbývá, opuštění EU si odhlasovala do 29. března 2018, přičemž do konce prosince 2020 má trvat přechodné období pro hladké zvládnutí odluky.