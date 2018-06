Britská vláda vyhrála další klíčová hlasování o brexitu

Podle Evropské komise vznikne v Evropě celkem 21 milionů míst vyžadujících pokročilejší digitální dovednosti. Do roku 2025 bude Evropa potřebovat každý rok až 50 tisíc nových hi-tech lídrů. Česko s tím má ale problém - je tu nedostatek lidí, kteří by rozuměli pokročilejším hi-tech technologiím a současně vykazovali manažerské schopnosti. Tvrdí to nová studie společnosti Google. Ta proto spouští vzdělávací iniciativu.