Britský Iron Man překonal rekord. V raketovém obleku letěl 51 kilometrů v hodině

Britský vynálezce, který je považován za skutečný protějšek komiksového hrdiny Iron Mana, překonal světový rekord. Ve svém navrženém raketovém obleku, který reguluje pouze svým tělem, totiž letěl dosud největší rychlostí - 51 kilometrů v hodině a byl tak zapsán do Guinessovy knihy rekordů. Informoval o tom server Huffington Post.

Richard Browning, zakladatel společnosti Gravity Industries a vynálezce, který je podle svých slov posedlý létáním, představil svůj přelomový vynález již v polovině tohoto roku.

Jeho oblek, velmi podobný tomu, který oblékal filmový hrdina Iron Man, dostal tehdy jméno Daedalus, tedy Daidalos. Daidalos, slavný řecký architekt a vynálezce, byl otcem Ikara, který nakonec doplatil na svou touhu létat.

Oblek umožňuje vertikální let díky šesti miniaturním tryskovým motorům na zádech a pažích speciálního obleku, který funguje na principu exoskeletu. Řídit se dá pouze vlastním tělem, není potřeba žádná další pomůcka. Displej uvnitř helmy ukazuje spotřebu paliva v nádržích připevněných na zádech.

Browning na něm začal pracovat na začátku roku 2016 a od té doby jej několikrát vylepšil. Poté, co na začátku letošního roku na serveru YouTube zveřejnil některá videa se svými pokusy o vzlétnutí, byl o jeho oblek velký zájem z řad investorů či dokonce britské armády. Browning ale stále trvá na tom, že jeho vynález má sloužit pouze pro zábavu a osobní dopravu.

Nyní v něm dosáhl rekordní rychlosti 51 kilometrů a byl tak slavnostně zapsán do Guinessovy knihy rekordů. Jeho let proběhl nad jezerem v Lagoona Parku v Anglii.

„Mám z toho obrovskou radost. Jsem velmi pyšný, že jsem součástí Guinessovy knihy rekordů,“ řekl. „Jedná se o určitou výsadu, díky které se nám podaří můj vynález rozšířit po celém světě,“ dodal.

Browning totiž doufá, že svým vynálezem zahájí novou éru. "Daidalos je prostě počátkem základní technologie, která má nekonečný potenciál v oblasti letectví, komerčních a zábavních aplikací," uvedl pro server Huffington Post.

Inspirací byl Browningovi nejen snímek Iron Man s Robertem Downeyem Jr. v hlavní roli, ale i jeho otec - letecký inženýr a vynálezce, který spáchal sebevraždu, když byl Browning ještě teenager.

"Udělal jsem to úplně ze stejného důvodu, jak kdybyste se dívali na horu a najednou se rozhodli, že na ni vylezete," řekl Browning s tím, že sestrojit funkční létající oblek byla pro něj velká výzva a byl fascinován myšlenkou, že by lidé mohli létat. Browning do obleku investoval přibližně 50 tisíc dolarů, což je v přepočtu asi 1,3 milionu korun.

„Stojíme na samém počátku toho, co jednou budou lidské pohonné systémy dělat. Jde o tentýž bod, jakým byl v první polovině osmdesátých let mobilní telefon nebo počátkem devadesátých let Internet – a musím říct, že je to neobyčejně vzrušující,“ uzavřel Browning.