Britský královský protokol je nesmysl, prohlásila královna Alžběta II.

Obamová uvedla, že si dělala starosti, jak to bude při nastupování do královnina auta. "A královna řekla ´nastupte a sedněte si kamkoli, jenže ona říkala jednu věc a já citovala protokol a ona řekla ´to je všechno nesmysl, prostě si nastupte´", řekla Obamová, která v britské metropoli představila své memoáry nazvané Becoming. Na adresu dvaadevadesátileté královny dodala, že je "chytrá, zábavná a čestná".

Manželka bývalého prezidenta Baracka Obamy se v roce 2009 stala terčem kritiky, když při tehdejším setkání s Alžbětou II. na recepci během summitu skupiny G20 během družného hovoru královnu objala kolem ramen. Dotknout se panovnice přitom v Británii platí za porušení protokolu.

We’re finally here! I hope that this book might help each of you embrace the beauty of who you are, and I wish you all the best in your own process of becoming. https://t.co/tOEk59nT71 #IAmBecoming pic.twitter.com/1VD6nCZN41