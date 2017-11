Sahal jí při večeři na koleno. Britský ministr se přiznal a musel rezignovat

Před několika dny se Fallon podle BBC kvůli novinovému článku dostal pod tlak. Píše se v něm totiž o tom, že v roce 2002 ministr údajně při večeři sahal na koleno jedné z přítomných rozhlasových novinářek. Fallon ve svém rezignačním dopisu uznal, že jeho chování v minulosti nedosahovalo vysokých standardů, jaké jsou na britskou armádu kladeny. Premiérka Mayová už jeho rezignaci přijala.

Michael Fallon gives his resignation statement, saying his past behaviour has fallen below that expected of the armed forces pic.twitter.com/ZkDiVqb9Fx