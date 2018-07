Britský ministr pro brexit Davis rezignoval po sporu s premiérkou

„Obecné směřování politiky v nejlepším případě způsobí, že budeme mít slabou vyjednávací pozici,“ uvedl Davis ve svém rezignačním dopise. Kritizoval rozhodnutí Mayové zachovat společná pravidla s EU, což podle jeho slov „zachová kontrolu unie nad rozsáhlými oblastmi našeho hospodářství a nevrátí parlamentu kontrolu nad našimi zákony“.

Davisovu pozdně noční rezignaci přivítali především příznivci brexitu v konzervativní straně, kteří již dlouho kritizují politiku Mayové. Tvrdí, že její snaha o zachování co nejužší obchodní spolupráce s EU je v rozporu s jejich touhou o tzv. tvrdý brexit.

Konzervativní poslanec Peter Bone označil rezignaci za „principiální a odvážné rozhodnutí“, a dodal: „Návrhy předsednictva pro brexit nejsou přijatelné.“

Mayová v reakci na Davisovu demisi podle Reuters uvedla, že jeho odchodu lituje s tím, že však „nesouhlasí jeho charakteristikou politiky, kterou v pátek schválil kabinet.“ Poděkovala mu rovněž za jeho práci.

Davisova rezignace však není jediný odchod spojený s nesouhlasem v otázce přístupu Mayové k brexitu. Odchod z ministerstva pro brexit ohlásil i náměstek Steve Baker. Podle britských médií je přitom možné, že rezignují i další další vysoce postavení členové kabinetu.

Křehká pozice premiérky Theresy Mayové a její vlády se tak otřásá v základech a objevují se na ní trhliny. Premiérka má přitom v pondělí obhajovat svůj plán na brexit v dolní sněmovně. Rovněž o něm bude jednat s poslanci své konzervativní strany a s členy Sněmovny lordů.

„Je to naprostý chaos. Theresa Mayová přišla o autoritu,“ uvedl pro BBC představitel opozičních labouristů Ian Lavery. Předseda labouristů Jeremy Corbyn pak řekl, že Mayová není schopná dotáhnout brexit do konce.

David Davis resigning at such a crucial time shows @Theresa_May has no authority left and is incapable of delivering Brexit.



With her Government in chaos, if she clings on, it's clear she's more interested in hanging on for her own sake than serving the people of our country.