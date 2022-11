Otázku, co mohlo v pouhých dvaatřiceti letech skolit hvězdu filmového plátna Bruce Leeho, si pokládají dlouhé roky nejenom filmoví fanoušci. Vědci nyní přišli na to, co by mohlo stát za otokem mozku, kvůli kterému herec a mistr bojových umění před téměř padesáti lety zemřel.