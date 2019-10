Premiér tuto variantu kategoricky odmítá, problémem je ale pro něj zákon schválený v parlamentu na počátku minulého měsíce. Opatření stanovuje, že vláda musí do 19. října prosadit "rozvodovou" dohodu nebo získat souhlas zákonodárců pro brexit bez dohody. Při nesplnění obou podmínek by pak musela vláda se zbytkem EU dojednat nový odklad odchodu z unie.

Johnson v posledních týdnech vícekrát řekl, že o další prodloužení vyjednávacího období nepožádá. Podle The Times by ale vláda zároveň nemusela porušit zákon, přičemž by za ni žádost předložil Sedwill. Ten zastává funkci tajemníka kabinetu a je označován za nejvýše postaveného úředníka státní správy. The Times uvádí, že Brusel je na takový případ připraven a že chystá mimořádný summit Evropské unie v posledním říjnovém týdnu, na kterém by byla záležitost projednána.

"Jsem si jist, že systém vyprodukuje to, co potřebujeme, abychom získali prodloužení," řekl The Times "vysoce postavený unijní zdroj". "Je nám jedno, kdo to bude, ať už to bude předseda vlády nebo jiný zástupce exekutivy," dodala nejmenovaná osoba.

Britská vláda nicméně tvrdí, že se ze všech sil snaží dohodnout nové podmínky brexitu poté, co na začátku roku britští poslanci třikrát odmítli stávající návrh "rozvodové" dohody. Ve středu předložila Bruselu návrh na přepracování tzv. irské pojistky, což je nejspornější část dokumentu, vypracovaná ve snaze zajistit i po brexitu zachování volného režimu na hranici mezi Irskem a Severním Irskem.

Unijní lídři nyní britskou nabídku analyzují a jejich verdikt by mohl být jasný na počátku příštího týdne. Poměrně pozitivně na ni reagovaly skupiny britských poslanců, jejichž podpora by byla pro případnou ratifikaci nové brexitové dohody klíčová. Jde o severoirskou Demokratickou unionistickou stranu (DUP), skalní euroskeptiky z vládní Konzervativní strany a zástupci opozičních labouristů, kteří si přejí brexit s dohodou.

"Myslím, že (nový plán) má velmi dobrou šanci, aby byl schválen," uvedl ve středu večer de facto náměstek premiéra Johnsona Michael Gove. "DUP vyjádřila podporu… Vím, že někteří konzervativní poslanci, kteří byli nespokojení s dohodou o vystoupení, kterou vyjednala (expremiérka) Theresa (Mayová), řekli, že tuto dohodu podporují… Takže máme DUP, konzervativce, kteří byli dříve proti, a některé konstruktivní labouristické poslance s otevřenou myslí. To se mi jeví jako celkem solidní většina," dodal v rozhovoru na televizi ITV.

Johnson čelí tlaku, aby poslancům vysvětlil svůj brexitový plán

Britský premiér Boris Johnson čelí tlaku, aby dnes předstoupil před dolní komoru britského parlamentu a její členy informoval o svém nejnovějším brexitovém plánu. Ve středu ho k tomu spolu s řadou dalších poslanců vyzval vůdce labouristické opozice Jeremy Corbyn, který nejnovější vládní návrh na řešení patu kolem takzvané irské pojistky označil za nepřesvědčivý.

Johnson ve středu zaslal Evropské unii oficiální návrh alternativ k problematické irské pojistce, která je součástí brexitové dohody a kterou Londýn odmítá. Británie místo ní navrhla jiná opatření a ujistila, že nepovedou k celním kontrolám přímo na hranici mezi Irskem a Severním Irskem a vzniku nové celní infrastruktury. Severní Irsko by zůstalo součástí unijního jednotného trhu.

EU zatím plán zcela neodmítla, jako tomu bylo při podobných příležitostech v minulosti. Podle zpravodajky BBC, která hovořila s jedním vrcholným unijním představitelem, je unie ohledně vyhlídek na uzavření brexitové dohody nyní o něco optimističtější.

Text teď zkoumají unijní právníci a podle BBC dnes a v dalších dnech čeká britskou vládu smršť doplňujících otázek.

Brexitovou dohodu musí schválit britský parlament, který ji již třikrát odmítl. Obě strany ale tlačí čas, do platného termínu brexitu 31. října zbývá již jen 28 dní.