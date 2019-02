Organizace PROVEA demonstruje situaci v zemi na příkladu devětadvacetiletého Jhonnyho Godoye, který na svém twitterovém účtu zveřejnil video, na němž během demonstrací proti Madurovi běhá po ulicích s venezuelskou vlajkou. O dva dny později podle jeho rodiny dorazilo policejní komando, které mladého muže zabilo.

Podle mužovy matky Any Buitragové ho příslušníci zásahové jednotky FAES, která byla před dvěma lety zřízena pro účely boje s organizovaným zločinem, nejprve surově bili, a poté ho vyvlekli na ulici. Poté byly slyšet dva výstřely. „Byl střelen do nohy a do břicha. V puse měl dětskou plenu, zřejmě aby nemohl křičet,“ řekl reportérům Godoyův bratranec Marvelis Sinai. Policisty z vraždy následně obvinil i Guaidó, který rodinu osobně navštívil.

Při demonstracích na podporu Guaidóa, který se minulý měsíc prohlásil dočasným prezidentem Venezuely, který chce zemi dovést k předčasným volbám, zemřelo v zemi již 43 lidí, z toho 35 během jediného týdne. Organizace PROVEA uvádí, že většina z nich přišla o život v noci v chudých čtvrtích a nejméně v osmi případech sehrála svou roli elitní policejní jednotka.

Venezuelské úřady se podle agentury AP k případu zatím nevyjádřily. Není to však poprvé, kdy jsou zvláštní agenti spojování s podobnými případy. PROVEA minulý měsíc zveřejnila zprávu, podle které má policie prsty ve více než 200 vraždách, ke kterým ve Venezuele došlo během loňského roku.

Zastrašování opozice

„Maduro chce šířit strach“, říká koordinátor PROVEA Rafael Uzcategui. Během posledního zátahu proti opozici bylo podle další neziskové organizace zvané Observatory of Social Conflict (zkráceně Observatory) zadrženo více než 700 lidí.

Cílem zastrašování jsou podle organizací bojujících za lidská práva obyvatelé chudinských čtvrtí, kde měl Maduro ještě v nedávné době výraznou podporu. Tu však narušila hyperinflace a nedostatek potravin i léčiv.

Že jde o dlouhodobý trend napovídají podle AP čísla venezuelské organizace Foro Penal, která poskytuje právní pomoc zadrženým. Ta uvádí, že od roku 2014 bylo v souvislosti s protivládními protesty zadrženo více než 13 tisíc lidí.

Mezinárodní trestní soud v Haagu obdržel podle agentury AP v nedávné době od organizace CASLA Institute, kterou v Praze vede venezuelská advokátka Tamara Sujú, zprávu o 536 případech mučení, ke kterým mělo v zemi od roku 2014 dojít včetně 106, ke kterým došlo od počátku loňského roku. Šest zemí OSN soud požádalo o prošetření, zda v zemi nedochází ke zločinům proti lidskosti.

Úřady se brání

Lídr venezuelské Socialistické strany Diosdado Cabello a venezuelský ministr obrany Vladimir Padrino López však obvinění z údajných vražd odmítají. Armáda podle nich jedná podle ústavy a lidská práva obyvatel respektuje.

Kancelář nejvyššího státního zástupce se k případům doposud oficiálně nevyjádřila. Státní zástupce Tarek William Saab však podle AP jedné z místních televizí sdělil, že v souvislosti s vraždami čtyř lidí v zemědělských regionech Bolívar a Yaracuy bylo zadrženo osm členů národních gard.

Mezi obětmi demonstrací, které jsou podle AP největší od roku 2017, je i devatenáctiletý Nick Samuel Oropeza, kterého jeho rodina naposledy viděla naživu během protestů ve městě Las Adjuntas, kde národní gardisté začali pálit po lidech, kteří přehradili ulice barikádou z odpadků. O několik minut později byl nalezen mrtvý. „Kulka mu poškodila ledvinu a protrhla plíci,“ popsala jeho matka, osmatřicetiletá právnička Ingrid Borjasová.

Sankce z USA

Venezuelský prezident Nicolás Maduro se ocitá pod stále větším tlakem. Kromě protestů vlastních obyvatel čelí také sankcím ze strany administrativy amerického prezidenta Donalda Trumpa. Ten byl vůbec prvním státníkem, který podpořil národ Juana Guaidóa a uznal ho dočasným prezidentem Venezuely.

K Trumpovi se později připojila většina jihoamerických zemí a po vypršení osmidenního ultimáta, během něhož měl Maduro vyhlásit předčasné volby, také většina zemí v Evropě včetně České republiky.

Americké sankce, které cílí na vrcholné představitele země i státní ropnou společnost, narušují již tak oslabenou venezuelskou ekonomiku. Maduro však odmítá přijetí zahraniční humanitární pomoci, kterou považuje za snahu západních zemí o zásah do vnitřních záležitostí Venezuely.