Brzká záchrana uvězněných chlapců? Nemusíme spěchat, tvrdí námořní jednotky

Původní odhady thajské armády zněly čtyři měsíce, guvernér provincie Chiag Rai však hodlá uvězněné chlapce a jejich trenéra dostat ze zaplavené jeskyně Tham Luang co nejdříve. Podle americké televize CNN se o to chce pokusit dokonce už v úterý večer, ovšem jen za předpokladu, že neohrozí jejich zdraví. Speciální námořní jednotky reagují, že by nebylo dobré se ukvapovat.

dnes 17:41

O potenciálním úterním záchranném pokusu informovala americká televizní stanice CNN. „Od guvernéra (Narongsaka Osotthanakorna) jsme slyšeli, že pokud budou moci, pokud to bude vhodné a jestli neohrozí jejich zdraví, pokusí se děti vysvobodit již dnes večer,“ uvedla reportérka Anna Corenová. ČTĚTE TAKÉ: Uvězněné děti v jeskyni už prohlédl lékař. Odborníci radí vyvrtání šachty Konkrétní čas nicméně nespecifikovala. CNN dále píše, že pověřené osoby thajského námořnictva budou i nadále zásobovat uvězněné chlapce jídlem, aby jim případně vystačilo i na dříve zmiňované čtyři měsíce, jak údajně prozradil kapitán Akanand Surawan.



Vymezení jedné třetiny roku na vysvobození prý podle něj hovoří o tom, že odpovědné orgány chtějí kvůli bezpečnosti dětí i záchranářů vyčkat na konec období dešťů, což bude v říjnu. Někteří dále uvádějí, že uvězněné děti jsou zajištěny a není třeba se ukvapovat. ČTĚTE TAKÉ: Záchrana uvězněných chlapců v jeskyni může trvat i několik měsíců Všechny z nich prý jsou v dobrém zdravotním stavu, před bezpečným opuštěním jeskyně však nejprve musí zesílit. „Chlapci i jejich trenér jsou uvnitř již deset dní. Zůstanou zdraví, mají k dispozici lékaře. K zajištění vzduchu používáme látku absorbující oxid uhličitý, celkově je o ně postaráno. Nemusíme proto spěchat, spíše se snažit, aby nabrali sílu,“ reagovalo velitelství námořnictva.



To také dodalo, že pakliže se chlapci budou potápět, aby se dostali ven, musí nejprve proběhnout cvičný pokus. Autority se během něj ujistí, že tato forma úniku je stoprocentně bezpečná. Do té doby odpovědné orgány nechtějí nic riskovat. ČTĚTE TAKÉ: Dobrá zpráva: Thajské chlapce nalezli v zaplavené jeskyni živé V jeskyni Tham Luang je dvanáctičlenný oddíl fotbalistů ve věku od jedenácti do šestnácti let uvězněn již deset dní. Na vině je blesková povodeň, která zaplavila vstupní chodbu, celou skupinu i s pětadvacetiletým trenérem našli v pondělí odpoledne dva britští potápěči. Ačkoli údajně hladina vody klesá a bylo by nejbezpečnější počkat na její vysušení, Osotthanakorn označil dobu čtyř měsíců na záchranu za směšnou. ČTĚTE TAKÉ: V Thajsku stále bojují o životy 12 chlapců, uvězněných v zaplavené jeskyni

Autor: Šimon Sedlařík