Buď odejdete, nebo vás zatkneme, varují havajské úřady lidi pod sopkou

Havajské úřady vydaly další varování obyvatelům oblastí, které může zasáhnout láva vytékající ze sopky Kilauea: buď se budete evakuovat dobrovolně, nebo budete zatčeni.

Výzva k povinné evakuaci platí od noci ze čtvrtka na pátek pro část obytného komplexu Leilani Estates, kde silné lávové erupce ohrožují stále víc domů, uvedla havajská agentura pro civilní ochranu. Obyvatelům úřady doporučily, ať se vzdálí ze svých domovů nejpozději do pátečního poledne. Po tomto termínu už pohotovostní oddíly neplánují, že budou z vyhrazených evakuovaných oblastí někoho zachraňovat. Informuje o tom CNN.

"Požádali jsme je, aby odešli. Tečka," uvedla mluvčí úřadu Janet Snyderová.

Stejný pokyn dostali lidé v Kapoho včetně návštěvníků turistického resortu Kapoho Beach Lots and Vacationland, jimž rovněž hrozí nebezpečí, že by je mohla uvěznit láva.

Během čtyř týdnů, které uplynuly od první sopečné erupce, láva nadále vytéká z řady sopečných trhlin, spaluje domy a mění krajinu na řeky roztavené horniny. Podle Geologické služby Spojených států amerických pokryla láva ze sopky Kilauea plochu 5,5 čtvereční míle, což odpovídá velikosti čtyř newyorských Central Parků.

Nejaktivnější je podle Geologické služby puklina číslo osm, z níž tryská láva až do výše 260 stop (přes 80 metrů) a teče rychlostí sto metrů za hodinu. "Jde o nejžhavější lávu, jakou jsme během této erupce zaznamenali," uvedla Wendy Stovallová z Geologické služby USA. "Nemůže už být žhavější než na stupni, kde se teď nacházíme," dodala.

Kromě lávy hrozí obyvatelům i nebezpečí takzvaného "vogu" neboli vulkanického smogu, který vzniká, když se plynný oxid siřičitý a jiné sopečné látky uniklé do ovzduší smísí s vlhkostí a prachem. Kromě sopečného prachu, jenž může způsobit podráždění očí a zanesení dýchacích cest, obsahuje vulkanický smog také extrémně tenká vlákna vulkanického skla známá jako Peleiny vlasy - Pele je havajská bohyně ohně a její vlasy měly podle havajské mytologie hnědou barvu, stejně jako tyto vulkanické vlásečnice. Pokud se tyto tenounké vyvřeliny dostanou do očí nebo do dýchacího oběhu, jsou životu nebezpečné.