Budoucnost patří vlastencům a suverénním státům, uvedl Trump na zasedání OSN

Budoucnost podle amerického prezidenta Donalda Trumpa nepatří globalistům, ale vlastencům a silným suverénním státům. Trump to dnes řekl na zasedání Valného shromáždění OSN. Spojené státy jsou podle něho nejmocnější zemí světa. Prezident doufá, že svoji sílu nebudou muset nikdy použít. Dále řekl, že by žádný odpovědný stát neměl subvencovat krvelačnost Íránu. Ten by podle něj měl přestat vyhrožovat ostatním zemím.

Americký prezident Donald Trump na Valném shromážděním OSN

"Svobodný svět musí vzít za své své národní kořeny. Nesmí se je pokoušet vymazat nebo nahradit," vyzval Trump. "Budoucnost nepatří globalistům, budoucnost patří vlastencům," prohlásil s tím, že pro moudré politické lídry je na prvním místě budoucnost jejich vlastních lidí. Greta Thunbergová svými radikálními postoji rozděluje společnosti, řekl Macron Přečíst článek › Zdůraznil zároveň, že Spojené státy nevyhledávají s nikým konflikt, ale on bude vždy hájit jejich národní zájmy. Republikánský prezident Trump dlouhodobě razí vizi America First (Amerika na prvním místě) a prosazuje ji v zahraniční politice. Kritika na adresu Íránu Žádný odpovědný stát by neměl subvencovat krvelačnost Íránu. Na zasedání Valného shromáždění OSN v New Yorku to dnes řekl americký prezident Donald Trump v souvislosti se sporem o jaderný program Teheránu. Šéf Bílého domu zároveň vyzval lídry Íránu, aby se starali o svůj lid místo toho, aby vyhrožovali okolním zemím. Írán nedopustí, aby někdo narušil jeho hranice, varoval Rúhání Přečíst článek › Trump v úvodu své kritiky na adresu Íránu řekl, že Spojené státy nikdy nedopustí, aby Írán získal jaderné zbraně a doplnil, že z toho důvodu odstoupil od mezinárodní jaderné dohody s Íránem z roku 2015. Trump řekl, že lídři Íránu v uplynulých 40 letech, tedy od íránské islámské revoluce, viní ostatní z problémů, které si sami zavinili, a následně je vyzval, aby se soustředili na boj s chudobou a starali se o vlastní lid místo ohrožování sousedních států. "Spojené státy nikdy nevěřily na věčné nepřátele, válčit umí kdokoliv, ale jen ti nejodvážnější si mohou vybrat mír," řekl Trump v závěru své kritiky Íránu, přičemž zmínil diplomatická jednání mezi USA a Severní Koreou. Aktivisté za otevřené hranice škodí samotným migrantům Politika, kterou prosazují aktivisté za otevřené hranice, podle amerického prezidenta Donalda Trumpa ve skutečnosti škodí těm, kterým měla pomáhat. Migraci šéf Bílého domu dnes v projevu před Valným shromážděním OSN v New Yorku nazval jednou z nejzásadnějších hrozeb, kterým svět čelí. "Dnes bych chtěl aktivistům za otevřené hranice, kteří se halí do rétoriky sociální spravedlnosti, říct toto: vaše politika není spravedlivá. Vaše politika je krutá a zlá," prohlásil Trump. "Umožňujete zločineckým skupinám, aby lovily nevinné muže, ženy a děti," řekl také. "Když podrýváte bezpečnost na hranicích, podrýváte lidská práva a lidskou důstojnost," tvrdí americký prezident. Protestů za ochranu klimatu v Paříži využili radikálové. Střetli se s policií Přečíst článek › Trump varoval, že nekontrolovatelná migrace a nespořádané hraniční kontroly ohrožují suverenitu a bezpečnost všech států. Trump v OSN kritizoval čínské obchodní praktiky Americký prezident Donald Trump dnes na zasedání Valného shromáždění OSN ostře kritizoval obchodní praktiky Číny, se kterou jeho země už několik let vede obchodní válku. Nicméně vyjádřil naději, že obě ekonomické velmoci dokážou dospět k dohodě, která jejich spory ukončí. Trump přednesl podle agentury Reuters hotovou litanii na to, co nazval čínskou nekalou obchodní politikou. "Přijali ekonomický model závislý na masivních obchodních bariérách, velkých státních dotacích, manipulaci s měnou," prohlásil na čínskou adresu a kritizoval "nucené transfery technologií" a "krádeže duševního vlastnictví a obchodních tajemství ve velkém měřítku". Poláci bránili těžbu uhlí v dole Turów. Jde prý „jen“ o vodu v Uhelné Přečíst článek › "Pokud jde o Ameriku, tyto dny (tolerování čínských praktik) skončily," zdůraznil. Americký prezident kritizoval také Světovou obchodní organizaci (WTO), že umožnila Číně i přes velikost její ekonomiky získat preferenční zacházení. WTO podle Trumpa potřebuje zásadní reformu a USA budou tyto změny požadovat. Trump také řekl světovým lídrům, že už nedovolí jiným zemím využívat Ameriku a systém mezinárodního obchodu.

Autor: ČTK