Otec proti otrokářům

Billův otec Isaac Cody byl zásadním odpůrcem otrokářství, což se mu v konečném důsledku stalo osudným. Když byl pozván, aby veřejně promluvil v místní obchodní stanici, kde se často scházeli zastánci otrokářských poměrů, vyvolal jeho projev davové pobouření, které žel vyústilo i v násilný útok: na Codyho vystartoval jeden z místních pobudů a dvakrát ho bodl nožem (slavným loveckým Bowijákem). Majitel stanice sice rychle Codyho odvedl a nechal ho ošetřit, ale Isaac se ze svého zranění už nikdy úplně neuzdravil.

Nepřátelství místních tímto útokem nepominulo a několik místních se nechalo slyšet, že starého Codyho stejně zabijí. Isaac proto trávil hodně času mimo domov a snažil se skrývat.

Traduje se, že jednou Isaacovi zachránil život právě Bill, navzdory tomu, že mu bylo sotva 11 let; Isaacovi nepřátelé se údajně tehdy dozvěděli o jeho chystané návštěvě rodiny a plánovali ho po cestě přepadnout a zabít. Bill i přes svůj dětský věk dokázal na koni ujet bezmála 50 kilometrů, aby otce varoval.

Isaac Cody pak dal dohromady asi 30 protiotrokářských rodin, které se rozhodly začít v Kansasu svou novou existenci, a teprve s nimi se vrátil. Během zpáteční cesty však dostal zápal plic, k němuž se přidaly komplikace plynoucí z předchozího nevyléčeného pobodání. V dubnu 1857 zemřel.

Zrození legendy

Po jeho smrti rodina finančně strádala a jedenáctiletý Bill proto přijal práci na železnici jako jízdní spojka při vypravování nákladních vlaků. V sedle koně jezdil podél celého vlaku k lokomotivě a doručoval strojvůdcům zprávy od nakládajících dělníků. Později se zúčastnil vojenského tažení do Utahu proti mormonskému povstání, které vstoupilo do amerických dějin jako Válka v Utahu. Šlo o ozbrojený střet mezi federálními vojáky poslanými americkou vládou a přívrženci mormonského náboženského hnutí, kteří si říkali Svatí posledních dnů. Střet, který trval zhruba rok od května 1857 do července 1858, přinesl několik mrtvých, ale obešel se převážně bez větších bitev.

Cody se ve svých 11 přidal k tažení jako neoficiální zvěd a podle svých pozdějších vzpomínek právě tehdy zabil svého prvního indiána.

„Když vyšel měsíc, uviděl jsem ho ležet před sebou. Tváře měl pomalovány válečnými barvami a vypadal jako indián. Na hlavě měl válečnou čelenku Siouxů a o rameno opíral pušku, kterou mířil na někoho v říčním korytu o devět metrů níže; každou vteřinu mohl zabít některého z mých přátel. Zvedl jsem svou starou předovku a vypálil. Postava se zhroutila, sklouzla z kopce dolů na břeh a se šplouchnutím dopadla do vody. Co to bylo? zavolal McCarthy. Pak si všiml těla ve vodě. Hele, vykřikl. Malý Billy zabil indiána úplně sám. Tím začala moje kariéra bojovníka proti indiánům,“ uvedl Buffalo Bill o 60 let později v autobiografii nazvané opulentně „Vlastní vyprávění Buffalo Billa o jeho životě a skutcích: Tato autobiografie vypráví jeho vlastními slovy úžasný příběh jeho hrdinské kariéry“, kterou sepsal ve spolupráci s Williamem Lightfootem Visscherem a vydal v roce 1917.

Devatenáctiletý William Frederick Cody, budoucí Buffalo BillZdroj: Wikimedia Commons, autor neznámý, volné dílo

V roce 1860, kdy mu bylo 14, zachvátila i Codyho „zlatá horečka“, takže se přidal ke zlatokopům putujícím do Holcombského údolí v Kalifornii. Po cestě se však potkal s agentem jízdní poštovní služby Pony Express a nechal se naverbovat jako poštovní jezdec. Později prohlašoval, že během následujících let vystřídal celou řadu profesí charakterických pro Divoký západ a živil se prý nejenom jako jezdec, ale také lovec bizonů, honák dobytka, kočí dostavníku a hotelový manažer, ale historici se přiklánějí spíše k názoru, že si nemalou část svého dobrodružného životopisu vymyslel kvůli reklamě. Nepopiratelná je snad jen jeho role při lovu bizonů, jejichž masem zásoboval v letech 1867 a 1868 dělníky stavějící železnici Kansas Pacific Railway.

V roce 1868 se Cody vrátil do armády a zhruba tehdy také vznikl zárodek jeho pozdější legendy. Proslavily ho nejen rekordy v počtu postřílených zvířat, ale také osamělá kurýrní cesta zajišťující spojení mezi šesti vojenskými pevnostmi, při níž dokázal urazit více než 550 kilometrů nepřátelským indiánským územím, aniž by byl zajat (v jednom případě se mu dokonce podařilo pronásledujícím indiánům ujet).

V reakci na to získal funkci velitele zvědů a údajně pracoval i pro legendárního Georga Armstronga Custera. V lednu 1872 působil jako zvěd vysoce sledované a propagované lovecké výpravy ruského velkoknížete Alexeje Alexandroviče.

Osudové setkání

Se spisovatelem Nedem Buntlinem se setkal v roce 1869 ve vlaku z Kalifornie do Nebrasky, kdy mu pro ukrácení chvíle vyprávěl své lovecké a stopařské zážitky, patřičně přibarvené vlastním pábitelstvím. Buntlina to zaujalo a sepsal podle nich román, který brzy nato převedl do divadelní podoby.

Divadelní estrádní představení představující scénky z Divokého západu začaly být od roku 1870 velmi populární jak ve Spojených státech, tak v Evropě (v Česku se nám po nich dochovala stopa například ve známé pražské pověsti o třech indiánech z Řetězové ulice na Starém městě). Scénky, prezentující romantizovaný obraz kovbojů, indiánů, psanců a armádních zvědů, začaly nejdříve jako jevištní produkce, ale brzy se přesunuly do plenéru a změnily se v cirkusovou show pod širým nebem.

Stejně tomu bylo i s Codym. Spolu s Buntlinem a další stopařskou i kovbojskou legendou, Texaským Jackem Comohundrem, si odbyl premiéru v prosinci 1872 na divadelních prknech v Chicagu, kde uvedli hru Stopaři prérie, založenou na Buntlinově románu. Ve hře všichni tři sami hráli a coby ženský element je doplňovala balerína italského původu Giuseppina Morlacchiová.

Skupina vydržela pohromadě dva roky, kdy procestovala nemalou část Spojených států. Buntline poté show opustil a Cody, který založil vlastní divadelní spolek Buffalo Bill Combination, angažoval místo něj svého dávného přítele a dalšího legendárního amerického pistolníka, Wiliama Hickoka zvaného Divoký Bill. Tomu přímo na tělo napsal novou hru Zvědové plání, ale Hickoka hraní nebavilo a Cody ho nakonec vyhodil, když jeho dávný druh přímo při představení popudlivě rozstřílel reflektor, který mu zasvítil do očí.

Texaský Jack vydržel v Codyho show do roku 1877, pak založil vlastní hereckou skupinu v St. Louis. V roce 1883 pak Cody založil Buffalo Bill's Wild West Show, která se brzy stala jednou z nejlegendárnějších cirkusových show v dějinách.