Milovníci nakupování v second handech či charitativních obchůdcích často říkají, že mezi věcmi z druhé ruky se někdy dají najít opravdové poklady. Své o tom může vyprávět Američanka Laura Youngová. Ta si totiž v podobném obchodě nevědomky pořídila dva tisíce let starou bustu ze starověkého Říma doslova za pár dolarů. Příběh o tom, jak se vzácná socha dostala z území Itálie až do jejích rukou, nedávno obletěl svět.

Jedinečný úlovek se Youngové povedl v roce 2018. Tehdy se vypravila do jednoho z charitativních obchodů řetězce Goodwill v texaském Austinu. Busta, kterou našla v jednom z regálů, ji okamžitě zaujala. „Jen jsem hledala něco, co by vypadalo pozoruhodně. Byla to výhodná koupě, stála pětatřicet dolarů, nebyl důvod si ji nepořídit,“ uvedla Youngová pro CNN.

To, že si sochu v obchodě vyhlédla právě tato žena, znamenalo pro bustu velké štěstí. Youngová se totiž už od roku 2011 živí tím, že prodává starožitnosti. „Když si artefakt koupila, okamžitě ji zaujalo, jak staře a opotřebovaně působí. A tak započalo několikaleté pátrání Youngové po jejím původu,“ konstatuje tisková zpráva San Antonio Museum of Arts, kde je nyní socha vystavena.

Kam až ji toto pátrání dovede, si ale Youngová nepředstavovala ani v nejdivočejších snech.

Římská stopa

Oslovila několik aukčních domů a expertů, kteří by jí s hledáním podrobnějších informací o mramorové bustě mohli pomoci. Více světla do případu vnesli experti z aukčního domu Sotheby's. „Jeho zástupci potvrdili, že socha pochází ze starověkého Říma a odhadli, že je stará přibližně dva tisíce let,“ uvádí CNN.

Jakoby už to nebyla dost šokující informace, ukázalo se, že busta má za sebou dobrodružné putování. „Konzultant v Sotheby's Jörg Deterling sochu identifikoval, a propojil Youngovou s odborníky v Německu,“ nastiňuje stanice CBS News. Deterling totiž našel v online databázi stejnou sochu na snímcích z třicátých let minulého století z bavorského města Aschaffenburg.

Ztracena v poválečném zmatku (mezititulek)

Poté, co se Youngová obrátila na německé historiky, definitivně se potvrdilo, že na historických snímcích je opravdu busta, kterou koupila. „Socha bývala vystavena v replice chrámu z Pompejí, známé také jako Pompejanum, které v Aschaffenburgu založil král Ludvík I. Bavorský (žil v devatenáctém století, pozn.red.),“ píše CNN.

Do dalšího osudu starověké busty pak zasáhla druhá světová válka. „Pompejanum bylo za války zničeno a socha zmizela,“ konstatuje stanice CBS News.

Podle zástupců San Antonio Museum of Art, kde je socha vystavená v současnosti, ji v Německu musel někdo ukrást. Ještě před bombardováním repliky pompejského chrámu totiž kurátoři všechny artefakty uklidili do skladu. Socha tedy zničení budovy musela přežít, pak se ale jednoduše ztratila. „Podle všeho ji někdo sebral v období mezi jejím uložením do skladu a rokem 1950. Jelikož nakonec skončila ve Spojených státech, sebral ji nejspíš nějaký americký voják, který v dané době v Německu sloužil,“ nastínila možnou cestu busty do Ameriky kurátorka Lynley McAlpineová ze San Antonio Museum of Art.

Co se ale dělo v mezidobí mezi ukradením sochy z Německa a jejím objevení v charitativním obchodě v texaském Austinu, se nikomu zjistit nepovedlo. „Youngová po původním majiteli, který bustu věnoval do obchodu, pátrala, ale zatím neúspěšně,“ píše CNN.

Přesto Youngová doufá, že se jednou s původním majitelem setká. „Zřejmě to nebude stejný člověk, který sochu kdysi vzal z Německa, ale přesto bych jeho příběh ráda slyšela,“ vyjádřila se Američanka.

Zpět doma

Nyní si ztracená busta - podle všeho vyobrazení tváře Sexta Pompeia Magnuse Pia, římského vojevůdce a politika, nejmladšího syna bývalého Caesarova spojence Pompeia Velikého - opět užívá slávu jako artefakt v muzeu.

V San Antonio Museum of Ar bude vystavena do května 2023, pak se vrátí na své původní působiště - do Pompejana v Německu. Tato replika starořímské vily byla totiž od roku 1960 postupně obnovována a od roku 1994 je znovuotevřená pro veřejnost. V současnosti, stejně jako kdysi, nabízí sbírku starořímských artefaktů. A už od příštího roku se mezi ně po více než sedmdesátileté pauze zařadí i ztracená a znovuobjevená busta.

Mimochodem, Youngová se po svém senzačním odhalení musela se sochou rozloučit. „Technicky stále patří Německu, jelikož byla ze sbírek kdysi ukradená,“ poznamenala kurátorka McAlpineová.

Youngová je přesto ráda, že mohla být součástí dobrodružného příběhu památky. „Pár měsíců po zjištění, jaký je její skutečný původ, nastalo intenzivní vzrušení. Pak ale začalo být hořkosladké, když jsem si uvědomila, že si ji nebudu moct nechat, ani prodat. V každém případě jsem velmi ráda, že jsem mohla být malou částí její dlouhé a složité historie. A v mém domě, když jsem ji tam ještě měla, vypadala opravdu dobře,“ doplnila Youngová.