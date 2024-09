Výzkumníci z realitní poradenské společnosti Clever odpověděli na otázku, zda by si oblíbení seriáloví a filmoví hrdinové mohli v dnešní době dovolit své bydlení, které lidé mohou znát z televize. Zjistili, že při současných cenách nájmů a bytů by si je osmnáct postav dovolit nemohlo. Výjimkou byly jen dva televizní pořady.

Dům Kevina McCallistera z legendární série Sám doma v americké vesnici Winnetka, luxusní vila v lesích Portlandu, kde žil Edward Cullen ze Stmívání, nebo byt hvězdy populární show Sex ve městě Carrie Bradshawové v New Yorku. Všechny spojuje jedna věc. Slavné hvězdy by si je při současných cenách a mzdách nemohly dovolit a musely by je pravděpodobně nahradit za levnější varianty.

Jak je to se slavnými byty a domy, zjišťovali odborníci ze společnosti Clever. V nové studii chtěli zjistit, jestli by si postavy z dvaceti televizních pořadů a filmů mohly v současnosti dovolit žít ve svých domovech, které obývaly v minulosti. Výzkumníci analyzovali současné příjmy, ceny domů, nájmů, daní z nemovitostí a pojistek. Použili skutečné ceny domů a výdělky lidí.

Roseanne a Zlatá sedmdesátá

Nakonec podle listu The New York Times zjistili, že pouze ve dvou seriálech se objevily domy, které by si postavy mohly dovolit i dnes. Jedním z nich je americký televizní sitcom Roseanne, jenž zobrazuje rodinu Connerových, žijící v malém městě v Illinois. Odhadovaná katalogová cena podobného domu, ve kterém rodina žila, byla 232 tisíc dolarů (v přepočtu více než 5,2 milionu korun), přičemž příjem jejich domácnosti by dnes byl 112 tisíc dolarů, v přepočtu tedy jen více než 2,5 milionu korun. Je tedy jasné, že by si vystačili.

Druhým příkladem, kdy by si rodina mohla dovolit žít na stejném místě, je americký televizní sitcom Zlatá sedmdesátá, jenž ukazuje skupinu teenagerů žijících ve smyšleném městě Point Place ve státě Wisconsin v USA. Experti zjistili, že by si domácnost dnes se svým příjmem 225 tisíc dolarů, což je přibližně 5,1 milionu korun, mohla dovolit koupit dům ve městě Sheboygan ve stejném státě stojící 274 tisíc dolarů, tedy 6,2 milionu korun. Období, za které se příjem počítá, není ve studii specifikován, ale lze předpokládat, že jde o jeden rok.

Museli by se přestěhovat

Trochu jinak je to s dalšími postavami ve filmech Stmívání a Deset důvodů, proč tě nenávidím. Žily v domech na severozápadě Pacifiku, které by si mohly dovolit jen pronajmout, ale už ne vlastnit. Podobné je to se sitcomem Fresh Prince, kde by si Phil a Viv mohli své sídlo pronajmout, ale jedině za podmínky, kdyby byl Philip Banks jedním z nejlépe placených právníků v Los Angeles.

Deset nejznámějších domů z filmů, které si lze pronajmout:

| Video: Youtube

Podstatně hůře by na tom dnes byla hlavní představitelka amerického televizního seriálu Sex ve městě Carrie Bradshawová. Měsíční nájemné fiktivního bytu na Upper East Side, které je nyní v přepočtu 129 tisíc korun, by ze současné mzdy nezvládla utáhnout. Ani v době točení seriálu si byt podle portálu Ranker nemohla společně s dalšími výdaji dovolit. Jako sloupkařka deníku The New York Star a spisovatelka si průměrně vydělala 38 tisíc dolarů ročně (přibližně 860 tisíc korun), jednopokojový byt v dané lokalitě ale stál tři tisíce dolarů měsíčně, tedy 68 tisíc korun.

Totéž platí o Monice Gellerové z oblíbeného seriálu Přátelé. V jejím bytě ve West Village, za předpokladu, že by platila nájem, by nyní musela platit převodem 170 tisíc měsíčně. Ani hvězdy ze seriálu Plný dům by si svoje sídlo v San Franciscu nemohly dovolit. Výzkumníci totiž zjistili, že by podle katalogu stálo 6,5 milionu dolarů, tedy přibližně 147 milionů korun, za nájem by pak zaplatili v přepočtu 400 tisíc korun měsíčně.

Stále dražší bydlení

Ceny nájmů bytů ale rostou i v Česku. Perou se s nimi lidé z Prahy, Olomouce i Zlína. V hlavním městě a Brně se nájmy zvýšily až o desetinu. V novém školním roce se zapotí i studenti, kteří budou muset v mnoha univerzitních městech včetně Olomouce sáhnout hlouběji do peněženky. Za srovnatelný byt o velikosti 70 metrů čtverečních je meziroční nárůst přibližně dva a půl tisíce korun. Důvodem je podle odborníků stagnující nabídka nájemního bydlení, které se nedostává na trh kvůli zdražujícím rekonstrukcím. Ceny nájemného se ale zvýšily ve všech krajích. Vlastní bydlení je pak ještě dvakrát dražší než nájem.