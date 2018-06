Byl Einstein rasista? Číňané jsou špinaví omezenci, psal fyzik ve svých denících

Albert Einstein je znám především jako jeden z nejvýznamnějších vědců všech dob. Nově zveřejněné zápisky z jeho soukromých cestovních deníků ale fyzika ukázaly v novém světle. Odhalují totiž výrazně xenofobní a rasistické postoje svého autora.

Světoznámý fyzik si cestovní deníky vedl mezi říjnem 1922 a březnem 1923, kdy podnikl do několikaměsíční cestu po Dalekém i Blízkém východu. Během ní Einstein cestoval ze Španělska na Blízký východ a Srí Lanku (tehdy Cejlon), aby cestu zakončil krátkou návštěvou Číny a Japonska.

Jak ale připomněla zpravodajská stanice BBC, jeho zápisky byly v angličtině vydány až nyní. Zasloužilo se o to vydavatelství Princeton University Press, které knihu nazvalo jednoduše „Cestovní deníky Alberta Einsteina: Daleký východ, Palestina a Španělsko 1922-1923“.

Poněkud překvapivé je, že publikovaný text vykazuje jasné rasistické a xenofobní rysy. „Levanťané vypadají jako by je vyvrhlo samo peklo,“ stojí například v zápisku věnovaném Einsteinově příjezdu do egyptského přístavu Said. V jedné z dalších pasáží se Einstein vyjadřuje i na adresu lidí žijících na ostrově Cejlon. „Žijí v nepředstavitelné špíně a smradu. Málokdy něco dělají, ale ke svému životu ani nic nepotřebují,“ napsal.

Nejostřeji však vědec ve svých denících kritizuje Číňany, které zpravidla označuje za „bezduché“ a „omezené“. Mimo to na jejich adresu poznamenává, že se jedná „o zvláštní národ, který v mnohém připomíná stádo“ a že „mezi čínskými ženami a muži existuje jen nepatrný rozdíl“. „Bylo by katastrofou, pokud by Číňani v budoucnu vytlačili všechny ostatní rasy,“ uzavírá.

Albert Einstein, jeden z nejvýznamnějších fyziků všech dob, se narodil 18. března 1879 v západoněmeckém Ulmu. Kvůli svému židovskému původu byl v roce 1933, tedy krátce poté, co se k moci dostal Adolf Hitler a jeho nacistická strana, donucen emigrovat do USA.

Einstein se neproslavil pouze jako geniální vědec, ale i jako humanista. Ve svých projevech se opakovaně vyjadřoval i k problematice rasismu, přičemž celosvětově proslulým se stal zejména jeho výrok z roku 1946. „Rasismus je nemoc bílých lidí,“ prohlásil slavný fyzik při návštěvě Lincolnovy univerzity, první americké vysoké školy, která udělovala tituly i černochům.

„Einsteinovy deníky jsou plné osobních poznatků, které nikdy nechtěl publikovat. Ačkoli jejich zveřejnění může poškodit pověst muže, jenž je považován za jednoho z největších vědců světové historie, neměli bychom zapomínat na to, kdy vznikly. Einstein je totiž napsal dávno předtím, než zjistil, k čemu vede rasismus,“ uzavírá analytik BBC Chris Buckler.