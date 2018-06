Být transgender není duševní nemoc, rozhodla Světová zdravotnická organizace

Transgenderový nesoulad, vyznačující se nespokojeností s vlastním pohlavím, již nemá být zařazován mezi duševní poruchy. Vyplývá to z nového seznamu nemocí Světové zdravotnické organizace (WHO), o němž instituce informovala na svých webových stránkách. Mezi duševní poruchy byla naopak nově zařazena závislost na hraní videoher.

Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) má vyjmutí transgenderového nesouladu ze seznamu duševních nemocí ukončit dlouholeté stigmatizování těchto lidí.

„Sestavením nového klasifikačního seznamu vysílá WHO velmi silné poselství lidem, kteří dosud transgenderový nesoulad považovali za nemoc,“ domnívá se profesor klinické psychiatrie Michael First, který působí na Kolumbijské univerzitě.

Mezi duševní poruchy naopak WTO nově zařadila závislost na hraní videoher či digitálních her.

Transgenderový nesoulad ovšem ze seznamu WTO nezmizí úplně, protože zůstává klasifikována jako „stav či porucha sexuálního zdraví“.

Toto rozhodnutí sice okamžitě kritizovaly některé organizace sdružující transsexuály, na druhou stranu právě zařazení transgenderového nesouladu do této kategorie umožňuje, aby se zdravotní pojišťovny nadále podílely na nákladech na změnu pohlaví.

International Classification for Diseases (ICD), obsahující na 55 tisíc kódů pro zranění či nemoci, byl aktualizován poprvé od dosud poslední úpravy provedené na počátku 90. let minulého století. Teprve v roce 1992 přitom WHO ze seznamu nemocí vyjmula homosexualitu.