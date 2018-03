Bývalého ruského agenta záměrně otrávili nervovým plynem, tvrdí britská policie

Britská policie se domnívá, že bývalý ruský agent Sergej Skripal a jeho dcera byli v neděli záměrně otráveni nervovým plynem. S odvoláním na zdroje blízké vyšetřovatelům to napsal britský deník The Guardian.

Vyšetřovatelé již údajně vědí, jaká látka byla při útoku použita, zdroj to však odmítl listu sdělit. The Guardian proto spekuluje o možnosti, že by se mohlo jednat o nervový plyn VX či sarin.

Příprava těchto látek je ovšem možná pouze ve špičkových laboratořích. „Sice vám stačí pouze malé množštví této látky, ale nevyrobíte ho v kuchyni. Pro její výrobu potřebujete expertízu a speciální místo, v opačném případě snadno zabijete sami sebe,“ konstatovali experti oslovení britským listem.

Bývalý dvojitý agent Sergej Skripal i jeho dcera Julija zkolabovali v neděli 4. března na lavičce před nákupním centrem v anglickém městě Salisbury. Kromě nich se v kritickém stavu nachází i policista, který se jim jako první snažil poskytnout nezbytnou pomoc.

Zdroje z britské rozvědky MI5 naznačují, že na šestašedesátiletého Skripala a jeho třiatřicetiletou dceru mohli zaútočit Rusové. Vyšetřovatelé aktuálně pracují s teorií, že incident byl „státem sponzorovaný pokus o vraždu na objednávku Kremlu“.

V roce 2006 byl Skripal v Rusku za špionáž odsouzen k třinácti rokům vězení. V roce 2010 byl však v rámci americko-ruské výměny špionů propuštěn. Po svém zatčení, ke kterému došlo v prosinci 2004, Skripal přiznal, že ho v roce 1995 naverbovali britské tajné služby. Za informace o ruských agentech působících v Evropě dostal více než sto tisíc dolarů.