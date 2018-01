Bývalý agent CIA si v notebooku ponechal citlivé údaje z operací. Byl zatčen

Jerry Chun Shing Lee opustil americkou Ústřední zpravodajskou službu CIA v roce 2007 a přestěhoval se do Hongkongu. Nyní byl v New Yorku zatčen za nezákonné zadržování státních bezpečnostních informací. Je také podezřelý z toho, že donášel informace o amerických agentech v Číně. Za jeho činy mu teď v USA hrozí desetileté vězení. Zprávu přinesl list The Guardian.

Třiapadesátiletý bývalý zaměstnanec CIA byl zatčen kvůli tomu, že si ve svém počítači nechal detaily amerických agentů, bezpečných míst a dalších přísně tajných informací spojených s jeho dřívější prací. Lee byl zadržen na mezinárodním letišti Johna F. Kennedyho v New Yorku v pondělí, více než pět let poté, co agenti FBI zjistili, že si ponechal malý adresář a kapesní kalendář obsahující tajné operační poznámky z dob, kdy byl ještě zaměstnancem CIA. Podle soudních dokumentů tyto poznámky obsahovaly „informace o setkáních, místa operačních setkávání, operační telefonní čísla, pravá jména zúčastněných a informace o skrytých zařízeních“. ČTĚTE TAKÉ: Informace od CIA prý zmařily teroristický útok v Petrohradu Lee stanul před newyorským federálním soudem v úterý. Byl obviněn z nezákonného zadržování státních bezpečnostních informací. Zatčený se má také objevit před dalším soudem, a to ve Virginii, kde sídlí právě CIA. Podle deníků The New York Times a Washington Post je Lee podezřelý i z toho, že prozrazoval jména amerických agentů čínským autoritám a podílel se tak na rozbití sítě amerických špionů v Číně. V letech 2010 až 2012 Číňané zabili nebo uvěznili více než tucet amerických zdrojů v Číně. ČTĚTE TAKÉ: Venezuelská armáda dopadla lídra povstalců, bývalého policistu Péreze Není jasné, proč nebyl Lee zatčen už v roce 2012, kdy agenti FBI našli jeho notebooky během prohledávání jeho zavazadel na cestě na Havaj a do Virginie. Stejně tak není jasné, proč bývalý zaměstnanec CIA cestoval zpět do USA, když si byl vědom podezření z předávání tajných informací. List The New York Times uvádí, že se FBI podařilo přesvědčit Leeho, aby do USA přicestoval pod falešnou záminkou. Stejně tak jej v roce 2013 údajně FBI několikrát vyslýchala. Ministerstvo spravedlnosti uvedlo, že Lee vyrostl ve Spojených státech a před nástupem k CIA v roce 1994 sloužil jako americký voják. Zpravodajskou službu Spojených států opustil v roce 2007. V poslední době měl být zaměstnaný v jedné aukční síni v Hongkongu. ČTĚTE TAKÉ: Trumpův exporadce Bannon nakonec nebude muset před velkou porotu, píše tisk

