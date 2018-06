Usvědčen ze špionáže. Bývalý izraelský ministr donášel íránským agentům

Informační technologie - Informační technologie Programátor 25 000 Kč

Vývojáři webu a multimédií ASP.NET/C# Junior Web/Software Developer. Požadované vzdělání: vysokoškolské. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 25000 kč, mzda max. 35000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Pracoviště: tř. Spojenců č.p. 705/4, Olomouc. Nástup možný ihned., , Primární náplň práce uchazeče bude portování jednoho z našich produktů do ASP.NET(C#)., Později se očekává, že bude časem zapojen i do vývoje hlavního produktu., , Kandidát bude pracovat v inovativním týmu v Olomouci. Hledáme kandidáty, kteří mají dobré komunikační schopnosti v Anglickém jazyce a jsou flexibilní ve studiu nových dovedností., , Kandidát musí s HTML5, CSS3 (+ Sass nebo Less výhodou), JavaScript a jQuery. Kandidát take musí mít pokročílé (2 a více let) zkušenosti s vývojem v Microsoft Visual C++., , Kandidát musí být schopen samostatné práce, vytvářet si vlastní práci a jako člen týmu asistovat s vývojem týmu., , Náplň práce:, - Portování aplikace do ASP.NET, vývoj a implementace nových funkcí, implementace nových testů, - Vývoj modulů a knihoven, - Tvorba dokumentace, , Pracovní poměr na dobu určitou 1 rok s možností prodloužení. Vhodné i pro OZP s maximálně 2. stupněm invalidity., Hrubá mzda: 25.000 - 35.000 Kč dle zkušeností. Zaměstnanecké výhody: stravenky., , Své životopisy zasílejte POUZE na výše uvedený email.. Pracoviště: Salmon software international s.r.o., tř. Spojenců, č.p. 705, 779 00 Olomouc 9. Informace: Ivana Thomas, .