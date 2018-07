Bývalý pákistánský premiér dostal v nepřítomnosti 10 let vězení za korupci

Česko posílá do Thajska dva hasiče, kteří na místě prověří, jak by mohla země pomoci při záchraně 12 chlapců a jejich fotbalového trenéra, které voda uvěznila v jeskyni. V tiskové zprávě to dnes oznámilo ministerstvo zahraničí. Dvojice specialistů odletí dnes odpoledne linkovým letem z Vídně do Bangkoku, odkud se přesunou na sever Thajska, kde se neštěstí stalo. Podle mluvčí hasičů Nicole Zaoralové by na místě měli být v sobotu dopoledne místního času.