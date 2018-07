Pákistánské volby ovládl bývalý slavný kriketový hráč

„Byli jsme úspěšní a dostali jsme mandát,“ řekl 65letý Chán během živého vysílání a dodal, že v obtížné soutěži neexistuje „žádná politika pronásledování“. Právě proběhlé volby pak označil za nejtransparentnější v historii země.

Během vysílání Chán slíbil, že bude bojovat proti korupci, která "požírala zemi jako rakovina“. Dotkl se také slibů o vyvážení vztahů se Spojenými státy tak, aby byly „prospěšné“ pro obě země.

Chánovo prohlášení přišlo několik hodin poté, co jeho příznivci vyšli do ulic, aby oslavili vítězství ve volbách, o kterých jeho protivníci tvrdí, že je v jeho prospěch ovlivnila mocná armáda.

Bezprecedentní zpoždění sčítání hlasů, které pákistánská volební komise odůvodňuje technickými problémy, spolu s překvapivě velkým náskokem pro PTI vyvolalo obavy z nelegitimnosti hlasování.

Pákistánská média sice predikovala Chánovo vítězství již ve středečních pozdních hodinách. Agentura AFP uvedla, že podle předběžných čtvrtečních výsledků mu k získání nutné většiny pro sestavení vlády chybí již pouze 37 mandátů. I kdyby nakonec absolutní většinu nezískal, nebude mít podle agentury Reuters pravděpodobně problém najít koaliční partnery z řad menších stran a nezávislých kandidátů.

Chánova bývalá manželka, britská filmová producentka Jemima Goldsmithová, na Twitteru zveřejnila svou gratulaci. „O 22 let později, po poníženích, překážkách a obětech, je otec mých synů dalším pákistánským premiérem,“ napsala.

22 years later, after humiliations, hurdles and sacrifices, my sons’ father is Pakistan’s next PM. It’s an incredible lesson in tenacity, belief & refusal to accept defeat. The challenge now is to remember why he entered politics in the 1st place. Congratulations @ImranKhanPTI