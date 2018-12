Manhattansky soud ve středu vynesl rozsudek nad Michaelem Cohen, bývalým osobním právníkem amerického prezidenta Donalda Trumpa. Federální soudce poslal Cohena a tři roky do vězení za celou řadu trestních činů, které zahrnovaly daňové podvody a porušení pravidel financování kampaně, když zaplatil za mlčení dvěma bývalým Trumpovým milenkám. Informovala o tom agentura AP.

Trest je mírně pod požadavkem federálních žalobců, kteří pro Cohena chtěli čtyři až pět let za mřížemi. Naopak obhájci doufali v osvobozující rozsudek.

Soudce William H. Pauley III. při vynesení rozsudku prohlásil, že si Cohen zasloužil mírné uznání za své rozhodnutí přiznat v létě vinu a spolupracovat při federálním vyšetřování ruských snah ovlivňovat prezidentské volby. Ani to však nemůže smazat celé jeho provinění.

„Pan Cohen někde po cestě ztratil svůj morální kompas,“ řekl soudce. „Jako právník to měl pan Cohen vědět lépe,“ dodal.

Před vynesením rozsudku Cohen u soudu prohlásil, že ho do této situace dostala jeho loajalita k Trumpovi. „Byla to moje slepá loajalita vůči tomuto muži, která mě vedla k tomu, abych kráčel po cestě temnoty místo světla,“ řekl. „Cítil jsem, že je mou povinností zakrýt jeho špinavé činy,“ pokračoval.

Cohenovi právníci žádali o shovívavost. Argumentovali přitom tím, že se raději rozhodl spolupracovat s vyšetřovateli, než aby čekal na případnou milost od prezidenta.

„Předstoupil, aby předložil důkazy proti nejmocnějšímu člověku v naší zemi,“ prohlásil během slyšení Cohenův advokát Guy Petrillo.

Cohen se přitom stal prvním a zatím jediným členem Trumpova kruhu, který během dvouletého vyšetřování vypovídal před otevřeným soudem o zapojení prezidenta do trestných členů. Sám Trump však z ničeho obviněný není a právníci vedou dlouhé spory, zda může být americký prezident během svého mandátu trestně stíhaný.

Daňové podvody i platby Trumpovým exmilenkám

Dvaapadesátiletý Cohen býval Trumpovou pravou rukou. V minulosti se nechal slyšet, že by za Trumpa schytal i kulku. V zákulisí se často angažoval při řešení jeho skandálů a sporů.

Svůj trest dostal za dlouholeté daňové podvody a bankovní a hypoteční machinace. Dále pak v rozporu s volebními zákony v roce 2016 tajně vyplatil dvěma údajným Trumpovým milenkám, pornohvězdě Stephanie Cliffordové a modelce Playboye Karen McDougalové, statisíce dolarů za mlčení o jejich poměru s budoucím prezidentem. Obžaloba tvrdí, že tyto peníze měly zvýšit Trumpovy šance na zvolení a proto byly součástí kampaně a jako takové měly být deklarovány.

Cohen byl rovněž minulý měsíc shledán vinným z lhaní Kongresu o podnikatelských záměrech Trumpa v Rusku, který chtěl v Moskvě postavit mrakodrap. Za to mu byl uložen dvou měsíční trest vězení. Ten se však nepřičítá k tomu novému a proto budou vykonávány souběžně. Do vězení by měl Michael Cohen nastoupit příští rok 6. března.