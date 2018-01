Bývalý Trumpův stratég se rozpovídal v knize. Přišel o rozum, zlobí se Trump

Devátého ledna vyjde kniha Fire and Fury: Inside the Trump White House, kterou napsal novinář Michael Wolff na základě rozhovorů s 200 osobnostmi z okruhu amerického prezidenta. Jedním ze zpovídaných je i bývalý hlavní stratég Bílého domu Steve Bannon. Ten prozradil na Donalda Trumpa některá tajemství, proti nimž se hlava Spojených států ostře ohradila.

Steve BannonFoto: ČTK/AP/Kevin Hagen

Do napjatě očekávané publikace přednostně nahlédli reportéři deníku The Guardian. Zjistili, že Steve Bannon v ní mimo jiné kritizuje počínání Trumpových poradců ohledně schůzky se skupinou Rusů v New Yorku v červnu předloňského roku.

„Tři nejvýše postavení představitelé prezidentské kampaně usoudilili, že je dobrý nápad setkat se v budově Trump Tower v zasedací místnosti v 25. podlaží bez jakýchkoliv právníků se zahraniční vládou,“ cituje v knize Wolff současného šéfa pravicového serveru Breitbart News a dřívějšího prezidentova poradce Bannona.

Podle zjištění deníku New York Times došlo k této schůzce poté, co prostředník mezi ruskou stranou a Trumpovým týmem slíbil dodat kompromitující materiály na demokratickou kandidátku Hillary Clintonovou.

„I kdybyste jste si nemysleli, že to je vlastizrádné, nevlastenecké a špatné – a podle mě všechny ty přívlastky sedí – tak měli Trumpovi lidé okamžitě zavolat FBI,“ přejímá Bannonovu citaci Guardian.

Kauzu údajného vměšování Ruska do předloňských prezidentských voleb v USA přezkoumává od května 2017 tým zvláštního vyšetřovatele Roberta Muellera.

Podle toho, co Bannon Wolfovi sdělil, je jen otázka času, kdy americký Federální úřad pro vyšetřování dostane doznání z nejbližších členů Trumpovy suity. „Dona Juniora (Donalda Trumpa mladšího, který se schůzky zůčastnil) zmáčknou ve vysílání celostátní televize," cituje Wolf doslova Bannonova slova.

Není divu, že kniha Fire and Fury: Inside the Trump White House (Oheň a hněv: Uvnitř Trumpova Bílého domu), jejíž titul odkazuje na Trumpův nedávný výrok, že KLDR stihne oheň a hněv, vyvolává už teď mnoho emocí.

Mluvčí Bílého domu Sarah Sandersová řekla agentuře Reuters, že Wolffova kniha je plná falešných a zavádějících informací. A vyjádřil se i sám prezident.

„Steve Bannon nemá absolutně nic společného se mnou ani s mým úřadem,“ napsal rozhořčeně v oficiálním prohlášení. „Když dostal padáka, nepřišel jen o práci, ale i o rozum.“