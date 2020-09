Čaputová tak učinila ve spolupráci s DPB v rámci kampaně Evropský týden mobility, jehož letošním tématem je ekologicky čistší doprava pro všechny.

"Těší mne, že jsem mohla podpořit myšlenku ekologičtějšího cestování nahráním hlášení k zastávkám na Hodžově náměstí," napsala na sociální síti Čaputová, která dlouhodobě upozorňuje na potřebu ochrany klimatu.

Prezidentka připomněla, že doprava se značnou mírou podílí na znečišťování ovzduší. Její úřad proto chce využívat elektrická vozidla a při delších cestách zase běžné linky aerolinek místo vládního leteckého speciálu. To by mělo přispět k tomu, aby se slovenská prezidentská kancelář stala do roku 2030 uhlíkově neutrálním úřadem.