Carles Puigdemont? Do čela Katalánska usedne stěží. Trumfy drží premiér Rajoy

/ANKETA/ Politická krize v Katalánsku nekončí. I týden po volbách do regionálního parlamentu je situace nepřehledná, symbol nezávislosti Katalánců Carles Puigdemont stále dlí v belgickém exilu. A premiér Španělska Mariano Rajoy nad jeho osudem krčí rameny.

"V Katalánsku nebude snadné sestavit vládu. Není ani jasné, kdo by to měl udělat," uvedl český politolog Petr Sokol. Jedinou cestou k ukončení nestability podle něj může být jednání a hledání kompromisu. "Významnou roli zde má i Madrid," podotkl. Právě Madrid, tedy centrální vládu, zosobňuje premiér Mariano Rajoy.

Španělský premiér přitom odmítl návrh sesazeného katalánského premiéra Carlese Puigdmenota, který v Bruselu řekl, že je připraven k dialogu s Rajoyem kdekoli kromě území Španělska, kde mu hrozí zatčení. Rajoyovo gesto dává podle řady španělských komentátorů najevo, že premiér s Puigdemontem vůbec nepočítá.

Rajoy třímá všechny trumfy

Ustavující zasedání katalánského parlamentu by se mělo konat do 23. ledna a obvykle ho svolává předchozí katalánský premiér. Jelikož ale přímou správu Katalánska koncem října převzal Madrid, zasedání tak musí svolat španělský premiér Mariano Rajoy.



Výsledky voleb

Po sečtení hlasů získala Puigdemontova strana Společně pro Katalánsko (JxCAT) o tři křesla méně (34) než promadridští Ciudadanos (37). Třetí byla separatistická Republikánská levice Katalánska (ERC), která zaostává ale jen asi o dva mandáty. JxCat, ERC a menší separatistická separatistická CUP by ve 135členném regionálním parlamentu společně obsadily 70 křesel.

Takový postup by podle něj mohl vyvolat razantní reakci Madridu. "Premiér Mariano Rajoy možná bude přemýšlet o scénáři, který počítá s mnohem tvrdším postojem, a to je rozpuštění katalánského parlamentu," míní Sokol.

Politolog doplnil, že díky většině v parlamentu mohou separatisté dále pokračovat ve snaze dosáhnout samostatnosti. "Pokud budou chtít, tak budou moct pokračovat v krocích směrem k nezávislosti," uvedl. "Mohli by znovu odhlasovat referendum, mohli by vyhlásit nezávislost," doplnil.

Schůze parlamentu, na níž se má jednat o novém katalánském premiérovi, se musí konat do 6. února. V prvním hlasování potřebuje kandidát absolutní většinu, ve druhém, které se má konat do osmačtyřiceti hodin, mu stačí prostá většina.

Pokud do dvou měsíců od prvního hlasování nebude zvolen katalánský premiér, musí se konat nové volby. Ty by opět vyhlašoval Rajoy, protože přímá správa má trvat až do ustavení nové katalánské vlády.