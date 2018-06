Část migrantů z lodi Aquarius dorazila do Španělska. Dopravila je italská loď

Do španělského přístavu Valencie dorazila v neděli ráno loď italské pobřežní stráže Dattilo, která měla na sobě část z 629 migrantů zachráněných lodí Aquarius. Za ní bude následovat samotný Aquarius a další loď italské pobřežní stráže Orione. Informovala o tom televize Sky News.

Záchranná loď Aquarius provozovaná francouzskými charitativními organizacemi SOS Mediterranee a Medecins Sans Frontieres (MSF) se stala rozbuškou v nové vyhrocené migrační krizi, poté, co jí Itálie a Malta uzavřely své přístavy.

Mezi migranti, kteří byli minulý týden zachráněni u libyjských břehů, přitom bylo sedm dětí mladších pěti let, 32 dětí ve věku od pěti do 15 let, 61 mladých od 15 do 17 let a 80 žen, z nichž sedm je těhotných. Jejich odysea skončila až ve španělském přístavu, poté, co nový socialistický španělský premiér Pedro Sanchéz nabídl, že se jich Španělsko ujme.

Podle ministra zahraničí Josepa Borella souhlasilo Španělsko s přijetím uprchlíků jako s „politickým gestem“, které „nutí Evropu, aby vytvořila společnou politiku pro společný problém“.

Madrid v sobotu přijal nabídku Francie, že přijme část migrantů s Aquaria, kteří budou splňovat podmínky pro azyl. Premiér Pedro Sanchéz poděkoval francouzskému prezidentovi Emmanuelu Macronovi za toto gesto a řekl, že to je „přesně ten druh spolupráce, kterou Evropa v této hodině potřebuje“.