„Výnos o ukončení mobilizace Putin dosud nepodepsal,“ upozornil ovšem list Ukrajinska pravda. Ruská redakce BBC zase připomněla, že experti předpokládají, že do armády bude povoláno mnohem více lidí, než oficiálně ohlášených 300 tisíc, a poukázala na dohady, že mobilizace - přinejmenším dokud Putin nepodepíše výnos o jejím ukončení - může být jen přerušena po dobu, než se vojenské správy vypořádají s pravidelným podzimním povoláváním branců k povinné vojenské službě. Tito povolanci nemají být podle Putinova pokynu nasazováni na Ukrajině.

„Dnes bylo dokončeno vypravení občanů povolaných v rámci mobilizace. Další povolávání občanů bylo přerušeno. Úkol povolat 300 tisíc lidí, který jste stanovil, byl splněn. Žádné dodatečné úkoly se neplánují,“ řekl Šojgu podle TASS. Početní stavy jednotek nasazených do speciální vojenské operace proti Ukrajině se podle ministra budou napříště doplňovat pouze dobrovolníky a zájemci o služby v armádě na základě profesionálního kontraktu.

Zatímco v médiích se objevily zprávy - a některé z nich úřady potvrdily - o smrti mobilizovaných vojáků, odeslaných vzápětí po mobilizaci do boje, Šojgu dnes zdůraznil, že zvláštní pozornost se věnuje přípravě povolaných rezervistů ve výcvikových střediscích a ve vojenských prostorech, kde se nyní v menších jednotkách zdokonaluje 218 tisíc mužů. Po výcviku bylo do operační oblasti vypraveno 82 tisíc vojáků, z nichž více než 41 tisíc již bylo zařazeno do jednotek.

Průměrný věk? 35 let

Při mobilizaci byla vojska posílena vojáky, mezi nimiž je více než 1300 představitelů výkonné moci různé úrovně a více než 27 tisíc podnikatelů. Asi 13 tisíc občanů nevyčkalo na povolávací rozkaz, ale rovnou přišli splnit svou povinnost. Do vojsk byli posláni jako dobrovolníci, řekl Šojgu. Průměrný věk vojáka povolaného v rámci mobilizace je 35 let. Ministr rovněž zdůraznil, že vojáci nasazení do bojových akcí získají status válečného veterána a příslušné sociální výhody. Šojgu ujistil, že problémy s výstrojí a stravováním, které se vyskytly na počátku mobilizace, byly vyřešeny.

Putin při setkání s ministrem obrany zdůraznil, že na frontu lze odeslat jen dobře vycvičené mobilizované vojáky, a nechal si od Šojgua potvrdit, že zatím jen 41 tisíc mužů je zařazeno do bojových jednotek, zatímco ostatní stále procházejí výcvikem. Šojgu to potvrdil s tím, že do boje lze posílat jen dobře vycvičené a vybavené vojáky. Prezident připustil, že problémy na počátku mobilizace byly „nejspíše nevyhnutelné“, protože nic podobného se dlouho nedělo, ale je záhodno učinit z toho odpovídající závěry a modernizovat celý systém.

O ukončení mobilizace v Rusku zapochyboval ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. „Rusko se pokouší zesílit tlak na naše pozice využitím mobilizovaných vojáků, ale ti jsou natolik špatně vycvičeni a vybaveni a tak brutálně je využívá velení, že můžeme předpokládat, že už brzy Rusko může potřebovat vyslat do války novou vlnu zmobilizovaných. Připravujeme se na to,“ prohlásil Zelenskyj podle listu Ukrajinska pravda.

Zdůraznil také posilování ukrajinské protivzdušné obrany v reakci na ruské vzdušné útoky na energetickou infrastrukturu, uskutečňované i za pomoci íránských dronů.