Český občan podezřelý z vraždy v Indii se přes zákaz vycestování ze země vrátil do České republiky. Informovala o tom Mladá fronta Dnes. Muž strávil několik let ve vazební věznici v indickém státě Góa, kde je podezřelý z toho, že v roce 2013 zabil svou českou přítelkyni.

"Ano, je doma," potvrdil Mladé frontě Dnes Pavlův otec. "Ale před chvílí jel do Prahy do práce," dodal s tím, že jeho syn se domů vrátil loni v létě. Podle listu žije muž právě se svým otcem a novomanželkou v domě na Nymbursku. Žena s ním prý přicestovala z Indie a na začátku roku se vzali. Zřejmě kvůli končícímu vízu Indky.

Smrt kamarádky

Čech byl v indické vazbě kvůli smrti své kamarádky. Tehdy devatenáctiletého mladíka našli ležet pořezaného u vlakového nádraží ve městě Tivim. Vedle sebe měl dlouhý nůž. V nemocnici uvedl, že ho neznámí muži unesli z penzionu, kde se ubytoval se čtyřiadvacetiletou kamarádkou. Češka byla později na pokoji nalezena ubodána.

Podle indických médií byla žena před smrtí vystavena surovému násilí a měla větší počet bodných a řezných ran. Nůž nalezený vedle Čecha byl vražednou zbraní a řezné rány na kůži mladíky prý nasvědčovaly tomu, že si zranění přivodil sám. Indická média poté informovala o tom, že se muž zhroutil a k vraždě následně přiznal. Později však svá slova odvolal.

Hovořil o tom, že jej k přiznání donutili. K této verzi se přiklání i mužův otec, podle kterého mladíkovi Indové vyhrožovali, že se ze země nikdy nedostane.

Nakonec strávil Čech v cele tři roky. Soudní líčení se ale vleklo, zejména kvůli změně soudců. Ti noví pak museli znovu nastudovat spis. V roce 2017 soud muže osvobodil. „Z procesních důvodů kvůli nedostatku usvědčujících důkazů,“ řekl MfD Robert Řehák z tiskového odboru Ministerstva zahraničních věcí (MZV). Verdikt indického soudu je nepravomocný, rozhodnout má ještě odvolací soud.

Nesměl opustit Indii

Čech pak v Indii ještě rok zůstal. Podle otce však nesměl opustit zemi. Přes zákaz vycestovat ale přes Nepál odletěl do Prahy. Ministerstvo zahraničí uvedlo, že je na indických orgánech, zda mu za porušení zákazu uloží sankci. Jak se muž do Nepálu dostal, není podle listu jasné. Neví to prý ani jeho otec ani ministerstvo zahraničních věcí. Zároveň se objevuje otázka, na jaký pas se muž do Prahy dostal. Jeho původní mu totiž zabavily indické úřady. Česko také nemá v Nepálu velvyslanectví, ale jen honorární konzulát, připomíná MfD. Jednou z variant je, že jej Čech mohl získat na velvyslanectví jiného evropského státu.

Po návratu do Česka byl muž na policii, aby podal vysvětlení. „S ohledem na současnou fázi trestního řízení v ČR, naprostou atypičnost případu, zejména stran uplatnění cizozemského, značně exotického práva, a aktuální stav řízení vedeného v Indické republice, nelze v současné době predikovat další vývoj a postup,“ řekl MfD mluvčí středočeské policie Zdeněk Chalupa.

Nevrátí se

Jisté je však to, že se muž do Indie již nevrátí, pokud nebude sám chtít. Česko sice má smlouvu o vydávání, ta však neobsahuje závazek vydávat své občany k trestnímu stíhání na základě žádosti druhé strany. "Podle české právní úpravy je vydání osoby do cizího státu nepřípustné, pokud jde o státního občana v ČR, který se svým vydáním nevyslovil souhlas," uvedl pro MfD Martin Bačkovský z tiskového oddělení Ministerstva spravedlnosti.

Nabízí se možnost, že by si muž trest odpykal doma. To je však podle Bačkovského pouze teoretické, jelikož Česko nemá s Indií smlouvu na takovou formu spolupráce.