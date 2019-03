Čech dostal na Bermudách 30 let za pašování heroinu. Mělo to být zlato, tvrdí

Soud na Bermudách podle místního tisku poslal na 30 let do vězení 49letého Čecha, který se na ostrovy pokusil propašovat 2,9 kilogramu heroinu. Droga by podle úřadů měla na černém trhu hodnotu zhruba deset milionů dolarů (227 milionů korun).

Ilustrační snímek | Foto: Shutterstock

Čech byl zadržen na mezinárodním letišti na Bermudách po příletu z Londýna v září 2017, napsal server royalgazette.com. Celníci v jeho zavazadlech našli schované tři balíčky s drogou. U soudu zaznělo, že to je dosud největší množství, jaké se někdo pokusil na ostrovy dovézt. Porota v pondělí Čecha shledala vinným. Ošklivá a maskulinní. Italský soud neuvěřil oběti znásilnění, kvůli vzhledu Přečíst článek › Na policejním záznamu, který byl přehrán během procesu, obžalovaný podle médií uvedl, že nemá tušení, jak se heroin do jeho kufrů dostal. Let na Bermudy za odměnu Dodal, že se v britské metropoli setkal se dvěma muži, kteří mu nabídli, že podpoří jeho uměleckou kariéru, pokud převeze do Londýna z jihoafrického Johannesburgu balíčky se zlatem a diamanty. Čech souhlasil a po návratu mu byl nabídnut let na Bermudy jako "poděkování". Někdo, kdo o sobě prohlašoval, že je člen bermudské vlády, jej údajně poprosil, aby na ostrovy dovezl zlato a diamanty. Čech se domníval, že cennosti jsou schované v podšívce zavazadel, aby se předešlo jejich krádeži. Bermudské ostrovy jsou zámořským územím Spojeného království a leží v Atlantiku u jihovýchodního pobřeží Spojených států. Na rozsudek pak stále čeká Češka, která byla loni v lednu zadržena na mezinárodním letišti v pákistánském Láhauru s devíti kilogramy heroinu. Soudní proces s českou občankou začal loni 1. března a v dubnu si žena vyslechla obvinění z pašování drog. Případ se od té doby vleče. Dva mladíci na základní škole v Brazílii stříleli po studentech, několik zabili Přečíst článek ›

Autor: ČTK