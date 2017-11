Čech v Kambodži svedl čtrnáctiletou dívku, chtěl ji adoptovat

/ANKETA, FOTOGALERIE/ Spojené státy se řítí do ústavní krize, předpokládá to komentátor britského listu Financial Times. Důvodem je vyšetřování, které zkoumá kontakty týmu Donalda Trumpa na Rusko během prezidentské kampaně. V hledáčku vyšetřovatele Roberta Muellera jsou tři členové prezidentova týmu.